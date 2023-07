Postemporada casi lista

A días de que culmine la temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), hay una auténtica guerra por los últimos boletos a la postemporada. O en su caso, los ya clasificados buscan mejorar en la tabla para abrir la primera serie de playoffs como locales.

Los Diablos Rojos del México pueden respirar con relativa tranquilidad en la cima de la Zona Sur, pero le vienen dos series ante equipos con aspiraciones a postemporada. Una será recibiendo a los Mariachis de Guadalajara y otra la visita a los Guerreros de Oaxaca.

Solo los Tigres de Quintana Roo con marca de 34 triunfos y 44 derrotas y los Guerreros con foja de 28-47 tienen chance de pelear por el último boleto sureño, siendo los felinos quienes lucen encaminados a quedarse con él. Los Piratas de Campeche y los Bravos de León son los únicos eliminados del Sur.

Si hoy terminara la campaña regular tendríamos los siguientes cruces en el Sur: Tigres Vs. Diablos, Pericos Vs. Águila de Veracruz y Leones Vs. Olmecas, como duelos para el primer playoff donde avanzan los tres ganadores de su respectiva llave junto al “mejor perdedor”, para formar los cuadros para las Series de Zona.

En la Zona Norte, la situación luce más pareja. Ocho equipos tienen todavía la posibilidad de lograr un pase a postemporada. Los únicos eliminados son los Rieleros de Aguascalientes.

Los cruces en el Norte estarían así de terminar hoy el calendario regular: Mariachis Vs. Toros, Algodoneros Vs. Sultanes y Saraperos Vs. Tecolotes.

Criterios de desempate

En caso de que dos equipos o más concluyan empatados en porcentaje de ganados y perdidos al concluir la temporada regular se utilizarán los siguientes criterios:

El primero de ellos es el dominio entre los equipos involucrados.

El segundo es el diferencial de carreras de la temporada (carreras anotadas y carreras permitidas).

El tercero es el promedio colectivo de carreras limpias admitidas (ERA) de la temporada, ajustado al estadio.

El último es el promedio de slugging colectivo menos el promedio de bateo colectivo (SLG-AVG) de la temporada ajustado al estadio.

Viajan a Monclova

Los Leones de Yucatán buscan seguir la buena rachaluego de barrer en el Kukulcán a los Piratas de Campeche, y viajan al Norte para enfrentar a partir de hoy a los Acereros de Monclova.

Los melenudos deberán responder si quieren abrir la primera serie de postemporada en casa.