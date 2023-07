Cuando el árbitro silbó para iniciar el partido Venados FC-Tlaxcala en el arranque del Apertura 2023 de la Liga de Expansión, comenzaba una nueva historia para Mauro Guadarrama.

Seis meses estuvo alejado de las canchas por una dolorosa lesión sufrida en el Clausura. Con sufrimientos propios de una recuperación de ese tipo, en la que varias personas jugaron un rol fundamental, entre ellos su madre, está de vuelta.

Le pasaron en la mente muchas cosas. La principal: que por fin estaba otra vez alineando con los Venados. Y luego lo que viniera.

Lo que llegó, empero, estuvo por encima de las expectativas: Mauro marcó tres goles, algo que ningún venado había hecho desde Luciano Nequeacaur (27 de octubre de 2017, ante Atlante), y los Venados abrieron con el pie derecho la temporada.

“Llevaba seis meses sin jugar un partido oficial por una lesión en la rodilla y hasta el momento esa ha sido la etapa más dura en mi carrera”, se sincera Mauro, nacido en Cancún el 26 de febrero de 2000 y cuyo debut en Expansión fue con los Venados en 2021.

Fueron seis meses que se hicieron largos, pero estaba decidido a salir adelante. “Con la rehabilitación y con una buena pretemporada me sentía más que listo para iniciar el torneo. Y lo logramos”.

Pero, igual entre su sinceridad, afirma que lo único que tenía en la mente “era volver a jugar un partido oficial”.

Agrega: “No pensaba que pudiera arrancar así el torneo porque por mi cabeza solo pasaba volver a pisar las canchas. Si caía uno o tres goles, yo iba a ser muy feliz. Insisto: solo quería volver a jugar y poder competir”.

Y cayó el primero, de penal, a los 30; luego el segundo a los 66, también desde el manchón, y el tercero, a los 70, rematando con la cabeza.

“Si ven, es juego de equipo”, expresa el joven ariete. “Y soy muy feliz de tener grandes compañeros que me ayudaron a anotar esos tres goles. Siempre sentí su apoyo y confianza, desde que me lesioné, en la rehabilitación, y ahora jugando”.

Mauro destaca que en el plantel “hay muy buena armonía. Es un gran grupo y tenemos muchas ganas de sobresalir juntos, y yo siempre intento dar lo mejor”.

Pero otro punto que quería en este partido era sentirse seguro estando en el terreno de juego: “No quería que por estar regresando de una lesión me cuidaran o me protegieran. Yo quería competir a la par de todos”.

Y jugaron todos para todos. Los penaltis los cometieron a compañeros y él solo firmó con tiros precisos.

Por ello, tras el primero tomó una decisión sobre cómo celebrar: un cochecito en el que iban todos a bordo.

“Y tiene un significado detrás: se lo copié a mi amigo Bruno Marioni, quería que él viera lo agradecido que estoy por su ayuda en esta lesión que tuve, y aparte estos festejos de alegría en grupo, creo que son lo mejor que hay. Los goles los hice yo, pero sin el equipo no hubieran caído nunca”.

Y eso es lo que Mauro mandó de mensaje a todos, dentro y fuera de la cancha: “Que todos se sientan parte de esto”.

Explicó, por ejemplo, el baluarte que es en todo momento su madre, señora Lolis Guadarrama, especialmente ahora que estuvo fuera. “Yo no soy nada sin mi mamá detrás de mí, y todo lo que hago es en especial para ella, que vea que todos los sacrificios que ella hizo siguen dando frutos”.

Relata lo que pasó: “Ella me acompañó más que nadie en esta lesión. Y sin ella yo no hubiera salido de esta y de muchas otras. Toda mi familia y mi novia me ayudaron mucho, familiares, amigos, novia y mucha gente que conocí en esta etapa, pero nadie como mi mamá. Mi madre es mi motor”.

Siguió con varios agradecimientos: “A Luis Fosatti, que fue quien inició con el proceso de mi rehabilitación y me hizo creer que sería menos tiempo de lo indicado; a Luis Carlos y Pato Bongiovanni, que estuvieron siempre al pendiente de mi en la parte física y mental, a Carlos Narváez y Luis Pinto, fisioterapeutas del club que estuvieron conmigo sin descansar todos los días durante las vacaciones, a mis representantes por estar siempre ahí y por último al ‘Yuca’ Fernández. ‘Lalo’ fue quien pidió que entraran las asistencias el día que me lastime, el ‘Yuca’ me llevó al hospital a que me revisaran y él fue el primero en saber que me había lastimado”.

Y entonces se entienden las angustias y sensaciones vividas por Mauro Guadarrama cuando sonó la ocarina marcando el inicio del partido y el retorno del delantero a la actividad. La pesadilla de seis meses que, por fortuna de delantero y trabajo de equipo, se borró con un “hat trick” histórico.

“Ojalá la temporada siga por buen camino. Pondré todo de mi parte para ayudar al equipo, que me ha dado su confianza y respaldo”.— Gaspar Silveira Malaver