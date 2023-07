Travis Kelse, jugador de los Chiefs, reveló que fue rechazado por Taylor Swift

EE.UU.— Travis Kelse, quién milita con los Kansas City Chiefs y ha sido dos veces campeón del Super Bowl, recientemente hizo una confesión que lo ha colocado en la mirada del ojo crítico. Y es que resulta que el jugador de la NFL contó cómo fue "bateado" por Taylor Swift, cuando éste acudió a uno de los conciertos de la cantante estadounidense.

La historia del jugador de los Chiefs de inmediato se ha hecho viral y ha dividido opiniones, ya que mientras algunos consideraron muy "cruel" la manera en la que la intérprete de "Bad Blood" lo rechazó, otros más salieron en defensa de la cantante al mencionar que no porque sea un jugador famoso, Taylor tenía la obligación de conocerlo.

Así fue como Taylor Swift rechazó a Travis Kelse, jugador de los Chiefs

Durante un podcast que tienen los Kelse, Travis contó que acudió a un concierto de Taylor Swift, como parte de su gira internacional "The Eras Tour", en el estadio de los Chiefs.

Sin embargo, el jugador de la NFL confesó que acudió al evento con un objetivo en mente: conocer a la cantante e invitarla a salir.

En la charla con su hermano, Travis señaló que se sintió "decepcionado", pues a pesar de su intención, no logró hablar con la cantautora.

“Resulté decepcionado porque me dicen que no habla con nadie antes de sus conciertos porque supuestamente quiere cuidar su voz antes de salir al escenario”, explicó durante su podcast New Heights.

Travis Kelce también relató que en su afán de hacer especial su encuentro con Taylor siguió la tradición del tour: hacer un "brazalete de la amistad".

Si bien la costumbre es regalarse la pulsera entre swifties (nombre que se le da a los fans de la cantante), Travis quería intercambiarlo con Taylor Swift detrás de bambalinas, pero no lo logró

“En los conciertos de Taylor Swift hay pulseras de la amistad y yo le hice un brazalete que quería entregarle, en ese iba anotado mi número de teléfono. Me dijeron que no recibe a nadie, o tal vez no quiso recibirme a mí”, agregó el ala cerrada de los Chiefs.

Tras su relató, Jason Kelce, el hermano de Travis y también jugador de la NFL, bromeó con él y le dijo que quizás no quiso conocerlo porque los Kansas City Chiefs vencieron a los Philadelphia Eagles, equipo del que Taylor Swift es fanática.

¿Cuándo empezará la próxima temporada de la NFL?

La temporada 2023-2024 empezará el próximo jueves, siete de septiembre, con un enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Detroit Lions.

