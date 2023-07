Ward, sin daños tras un severo pelotazo

Taylor Ward, de los Nacionales de Washington, fue colocado ayer en la lista de lesionados de 10 días y fue trasladado a un hospital de Toronto para ser examinado tras ser golpeado por un lanzamiento de 91 millas por hora del derecho de los Azulejos de Toronto, Alek Manoah, en el quinta acto del juego del sábado. La pelota pareció golpear a Ward junto al ojo izquierdo, haciendo volar el casco y provocando sangrado en la cara.

Ward fue dado de alta del hospital el sábado por la noche. Antes del partido de ayer, el mánager de los Angelinos, Phil Nevin, dijo que Ward no sufre daños en la visión. La cirugía es una opción para Ward, pero no se ha tomado una decisión. No estaba claro cuándo puede regresar a California el jugador. Los Angelinos juegan una serie de tres juegos en Atlanta esta semana antes de regresar a casa el jueves para recibir a Seattle.

Fue el segundo bateador que Manoah golpeó en el juego; antes, en la primera entrada, también lo hizo con el superestrella de los Angelinos, Shohei Ohtani.

Después del juego, Manoah reconció que pasó “un momento terrible”.

“Ese es probablemente el peor sentimiento de todos”, dijo Manoah. “Definitivamente, quiero orar por él y su familia. Eso es lo único que quieres hacer, sin importar la situación, sin importar el equipo, sin importar nada. Me siento muy mal por eso. Definitivamente, estaré pendiente de ver cómo evoluciona”, señaló Alek.

Ward está bateando para .253 con 14 jonrones y 47 carreras impulsadas en 97 juegos esta temporada.

Se queda en Chicago

El cambio de los Cachorros dentro del terreno de juego ha llevado a modificar en la estrategia fuera de él, ya que se les ha dicho a los equipos contrarios que el jardinero y futuro agente libre Cody Bellinger no será canjeado, según fuentes familiarizadas con la situación.

Los Cachorros buscarán en cambio agregar ayuda a su relevo ya que han cerrado la brecha en la contienda por la División Central de la Liga Nacional. Chicago está a tres juegos y medio del primer lugar, Milwaukee, y a solo tres juegos del último puesto de comodín de la Nacional.

Bellinger, de 28 años, está teniendo un año de resurgimiento después de firmar un contrato de un año y 17 millones con Chicago la temporada pasada.—MLB