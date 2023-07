El “Che” defiende la medalla

Enrique “Che” Reyes, manejador de la selección mexicana de béisbol que consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, defendió ayer la forma en la su equipo consiguió su primer metal dorado en esta competencia.

“No me siento a gusto y verdaderamente feliz como debiera de estar. Todos hubiéramos querido ganar la medalla de oro jugando la final ante Cuba. No se jugó porque Dios así quiso, mandó la lluvia, y no se pudo jugar. Lo que sí les digo es que fuimos el mejor equipo del torneo. Le ganamos en la primera ronda a Cuba, con el que íbamos a jugar la final el sábado”, explicó al llegar a Ciudad de México después de disputar la justa.

La final del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se canceló por la lluvia que azotó la capital de El Salvador, tras lo cual por reglamento México se hizo de su primer oro en la pelota en esta justa.

La novena norteamericana terminó su participación con cinco triunfos y un descalabro, contra la marca 4-2 de Cuba. Sin embargo, México culminó el torneo sin haber jugado contra Curazao, duelo que se iba a realizar el lunes pasado, pero también se canceló por la lluvia.

La decisión de otorgar el oro a México fue anunciada al público tras una reunión de unos 30 minutos entre el comisionado de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, y los representantes de ambos equipos.

En total, la lluvia obligó a reprogramar cuatro partidos y cancelar dos.

“No ganamos porque llovió, sino porque fuimos los mejores. Nosotros estábamos preparados con nuestros mejores lanzadores y mejor equipo para ganar en el terreno de juego. Las reglas así son y yo se lo dije a los muchachos, en esos torneos cuenta cada carrera que hagas y te hagan. No nos regalaron nada como piensan algunos”, dijo Reyes.

El experimentado manejador resaltó que el título en San Salvador, sumado a el tercer lugar que consiguió el país en el Clásico Mundial, le debe generar a los mexicanos la responsabilidad de ir a cada torneo como uno de los candidatos a ganarlo.

“El béisbol mexicano está a la altura de cualquier potencia. A San Salvador fueron Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Curazao, y les competimos. Tenemos que acostumbrarnos de que México siempre va a ser rival a vencer de aquí para adelante. Cada día va a haber más responsabilidad para todos. Ahora los equipos nos guardan a sus mejores jugadores. Al que quieren ganarle primero es a México. Tenemos que ir mejor preparados a cada torneo que haya”, señaló el estratega.— EFE