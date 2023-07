Detienen al hombre que agredió a fan en juego de México; la víctima da su testimonio

El departamento de policía de Santa Clara informó que ya detuvo al individuo que apuñaló a un aficionado mexicano en el Levi’s Stadium el domingo pasado durante el juego de México y Qatar.

El nombre del sospechoso es Alejandro "N", quien fue detenido en el bloque 3300 de la Avenida 22 en Sacramento. La noticia fue dada a conocer en sus redes sociales este miércoles.

La orden de arresto fue como sospechoso por intento de asesinato, de hecho, previo a esto fue un juez del Tribunal Superior de Condado de Santa Clara autorizó el arresto de Alejandro "N".

El detenido tiene 29 años de edad y entró al Levi’s Stadium con una navaja que utilizó para agredir a otro aficionado, las cámaras del inmueble lo detectaron y desde el lunes en la noche las autoridades comenzaron su búsqueda, tan sólo en dos días lo consiguieron. La víctima se encuentra en el hospital donde ya habló del caso y explicó cómo fue que recibió la puñalada.

Emanuel Díaz Leal, aficionado que fue apuñalado en el juego entre México y Qatar realizado el domingo pasado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, habló por primera vez ante los medios de comunicación.

El agredido quien se encuentra internado en un hospital de Santa Clara, dijo que nunca sintió cuando fue apuñalado, ni sabe la razón por la que se dio este acto. Durante una entrevista para Imagen Televisión, Emanuel Díaz relató:

"Él sacó una navaja, se la traté de quitar, nos caímos al suelo los dos y fue cuando me pegó, justo arriba. Al momento no me di cuenta, no sentí nada cuando me quité la camisa vi que salía sangre y me eché agua con una botella", detalló.