El equipo de Luis Fernando Tena va a cuartos de final

La selección de Guatemala derrotó, agónicamente, 3-2 a Guadalupe en la última fecha del grupo D de la Copa Oro para clasificarse como líder a los cuartos de final.

Los guatemaltecos arrancaron con dudas defensivas y tuvieron que reponerse de un marcador adverso en dos tramos del juego para superar por primera vez en 12 años la fase de grupos del torneo.

El delantero Rubio Rubín, que se perdió por lesión el juego anterior, fue clave para Guatemala con dos anotaciones, el primero al 27 para 1-1 y el segundo al 70 para conseguir el 2-2.

Al minuto 75, el volante Carlos Mejía, que ingresó de cambio, disparó de media distancia y el balón se coló por el ángulo superior derecho sin que el guardameta Rouyard lograra desviar la trayectoria, consiguiendo el gol definitivo para el 3-2.

Guadalupe había iniciado con buen pie con anotaciones de Andrew Gravillon al minuto 23 y Freddy Plumain, el penal, al minuto 63.

El guardameta guatemalteco Nicholas Hagen salvó de la eliminación a Guatemala al minuto 80 cuando atajó un potente pénalti cobrado por Mathias Phaeton.

Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, logró 7 puntos, suficiente para liderar el grupo D. Seguido por Canadá que derrotó por 4-1 a Cuba, para clasificarse con 5 puntos.

En los cuartos de final, Guatemala enfrentará al veloz equipo de Jamaica.

Tena fue captado entonando el himno de Guatemala. “El Flaco” explicó el motivo por el que decidió hacerlo: “Lo he ido aprendiendo. He ido a los estadios y ahí lo tocan. Es un himno bastante bonito y ya me lo aprendí. Con el fervor que lo cante, es porque me contagian para cantarlo”, explicó.