El “Juez” pisaría el quirófano

El patrullero de los Yanquis, Aaron Judge, no ha descartado una cirugía en su lesionado dedo gordo del pie derecho. Pero de llegar a tomar esa decisión, no será durante la temporada, según informó el cañonero ayer.

“Hemos hablado de la cirugía, pero no creo que estemos en ese (punto)”, expresó Judge. “No soy médico. No tengo idea. Me dieron varias opciones”.

Judge sufrió un desgarre en el ligamento del dedo al hacer una atrapada en el Dodger Stadium el 3 de junio. Ha progresado durante su pasantía por la lista de lesionados, soltando el brazo y haciendo algunos swings, pero no ha empezado a correr de manera significativa y además quiere asegurarse de poder levantar 270 libras de peso con una pierna al momento de batear.

“Me siento bien. No genial aún, pero nos estamos acercando”, mencionó Judge. “Tengo que ser capaz de correr. Si puedo correr, puedo jugar. Que pueda correr a apenas un 10% no ayuda a nadie”.

Judge añadió que no está seguro si viajará a Seattle para las festividades del Juego de Estrellas la próxima semana. Indicó que quizás lo mejor para él sea quedarse en casa para continuar con su rehabilitación.

“Tal vez mi enfoque sea hacer ejercicios de rehabilitación”, mencionó. “Probablemente lo mejor sea seguir trabajando”.— MLB