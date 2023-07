Quiñones, abierto al Tricolor

A unos días de recibir su carta de naturalización, Julián Quiñones asegura que está a disposición de ser parte de la selección mexicana por todo lo que el país le ha dado, a pesar de que Diego Cocca —quien dice influyó mucho en su decisión— ya no es entrenador del Tricolor.

“Yo creo que todo mundo ya se ha dado cuenta de eso, estuve hablando con Cocca y la verdad es que él fue el que me invitó para estar en la selección, yo con mucho respeto le dije que sí por todo lo que habíamos vivido en Atlas y todo lo que él me ayudó, porque esto también es una parte de él que puso en mí la confianza y todo esto se lo debo a él y siempre se lo he dicho”, dijo Quiñones, en entrevista para ESPN.

“Diego es una parte importante de todos estos triunfos que estoy consiguiendo poco a poco y gracias a Dios eso va muy bien, gracias a Dios estoy esperando mi carta, voy a esperar y si Dios quiere que me convoquen con mucho gusto estaré en la selección mexicana”, comentó el nuevo delantero del América, que podrá formar un tridente poderoso con el uruguayo Jonathan Rodríguez y con el yucateco Henry Martín Mex.

Además, Quiñones está seguro que jugar en el América lo catapultará de alguna forma a la selección, debido a la grandeza del club.

“Estoy muy contento porque es un paso muy importante en mi carrera, decidí venir acá porque es un equipo muy grande y como tal debo representarlo como es, vine a mostrar porque me trajeron acá y dejar todo en la cancha para pelear títulos”, comentó.

Sin presión alguna

El colombiano, quien tuvo en Venados FC a su primer equipo profesional en el balompié mexicano (fue parte de la Sub-20 de Tigres antes), dice que la presión de jugar en el América no es algo que le esté quitando el sueño, pues está seguro de poder manejarlo de la mejor forma.

“Creo que en toda mi carrera he sabido manejar ese tipo de presión, a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años ya empiezas a madurar como persona y como futbolista y esas presiones uno debe saber manejarlas para bien, vengo aquí a sumar, y no tengo ninguna duda de qué voy a dejar todo en la cancha para que la afición, equipo y cuerpo técnico se sientan bien”, concluyó.— ESPN