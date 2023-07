Yulimar gana el oro con récord en Centroamericanos

Yulimar Rojas consiguió una pieza faltante en su colección imponente de medallas, títulos y récords. La nueva condecoración luce como una adición modesta.

Pero la propia venezolana ha dicho que se toma en serio todas las competiciones en las que participa. Y está claro que disfrutó la victoria en San Salvador.

Rojas ganó ayer el oro en el salto triple, con récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Ha sido una linda noche aquí en El Salvador”, manifestó la deportista, arropada en la bandera de su país y con el cabello teñido con los colores del arcoíris. “Creo que he cumplido conmigo, sigo manteniendo mi sueño en alto y dejando huella en cada sitio donde compito”.

La campeona olímpica y mundial vigente, poseedora del récord del mundo y máxima figura del atletismo latinoamericano en la actualidad jamás había obtenido una presea en estas justas. La única experiencia anterior de Rojas se remontaba a 2014, en el estado mexicano de Veracruz, donde ocupó el cuarto sitio.

“Fue en Xalapa”, rememoró en referencia a la capital de ese estado del Golfo de México, donde se realizaron las pruebas de atletismo. “Recuerdo que salí llorando de la competencia, salí llorando porque estaba frustrada. Era una niña y no entendía un poco el tema de la competencia. Tuve que fallar en ese momento y me sentí apenada conmigo, con mi país”.

Parecería que aquello ocurrió hace siglos. Esta Yulimar es otra y muy pronto cumplió con la tarea pendiente. Desde su primer intento, tomó una delantera brutal, con un salto de 15,16 metros, que le dio la clasificación al Mundial de este año en Budapest y a los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

“¡Sí, ya ni me acordaba!” exclamó, en referencia a un logro que para ella parece un trámite pero que es la conquista de toda una vida para muchos deportistas. “Ya estamos en París 2024, oficialmente”.

La saltadora de Puerto La Cruz trituró el récord de 14.92 que estableció la colombiana Catherine Ibargüen como local, hace cinco años en Barranquilla.

Sin exigirse demasiado o quizás buscando una marca superior, incurrió en infracciones en su segundo, tercer y cuarto intento. Registró 15.02 en el penúltimo y tuvo otro salto nulo para cerrar.

“Siempre lo busco algo más”, explicó. “La verdad yo creo que he estado recuperándome a mí misma, volviendo otra vez a encontrar mis sensaciones. Y estuvo bien, conquisté una medalla que me va a gustar e hice un récord centroamericano, que eran dos cosas que no había cumplido”.

La plata y el bronce quedaron en las arcas cubanas, con Leyanis Pérez y LIadagmis Povea, quienes lograron distancias respectivas de 14,98 y 14.85 metros.— AP