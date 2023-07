Apoyo total a Quiñones en Liga MX

Antes de la salida de Diego Cocca, todo se perfilaba para ver a Julián Quiñones vestido de verde con la selección mexicana.

Ahora, ya con un nuevo entrenador —interino por ahora con Jaime Lozano— y otra forma de trabajar en la Federación Mexicana, la convocatoria del nacido en Colombia es una incógnita.

A pesar de esto, Benjamín Mora, técnico del Atlas y quien tuvo un torneo bajo su mando a Quiñones, se sumó a las voces de apoyo para ver al delantero americanista enfundado en la playera del Tricolor apenas llegue su carta de naturalización.

“Yo exhorto a que siga cumpliendo sus sueños y si uno de ellos es llegar a Selección Mexicana, pido que se cumpla. Ya si el entrenador en turno encaja en su sistema, será bueno. Sería positivo que esté en la Selección” comentó Mora en declaraciones vertidas al micrófono de ESPN.

Aunque él lo apoya, también hay voces que no ven con buenos ojos un llamado para el delantero colombiano.

“No sé quien diga que no debería de ir, yo no podría opinar de eso, yo considero que la selección mexicana es la selección mexicana y no tengo problema en que vayan naturalizados, no ha habido ningún problema. Mientras haya argumentos para ser mejor, no tengo nada en contra de que existan naturalizados en selección mexicana” añadió el estratega.

Refuerzo confirmado

Después de semanas de incertidumbre, el Cruz Azul oficializó la llegada del defensor central colombiano Willer Ditta, quien llega procedente de Newells Old Boys de la Liga de Argentina.

“¡Ya es oficial! Llega una muralla colombiana a la defensa celeste. Willer Ditta es jugador del Cruz Azul”, anunció el equipo celeste en sus redes sociales.

Ditta cumplió prácticamente una semana de haber llegado al país procedente de Argentina para realizar sus exámenes médicos, en una operación que se hizo muy larga, primero por la negativa del cuadro argentino de negociar al defensa y luego porque la Máquina no contaba con plazas de No Formados en México —extranjeros— para poder registrar a Ditta.

El colombiano “se plantó” ante Newells y presionó para que lo negociaran, cosa que finalmente sucedió. Anteanoche, la Máquina al fin pudo liberar esa plaza, que le pertenecía al delantero chileno Iván Morales, que no contaba para la directiva ni para Ricardo “Tuca” Ferretti.

Los cementeros no cierran aún su ventana de transferencias. A las probables llegadas de los mexicanos Jesús Dueñas —se encuentra arreglando un tema económico con Juárez, pero con Cruz Azul ya estaría arreglado— y Jesús “Tepa” González —buscarían un préstamo desde el Tapatío— se podría sumar otro delantero extranjero, pero para ello necesitarían liberar otra plaza de NFM, misma que sería la de Christian Tabó.

El uruguayo, a pesar de contar para Ferretti, no es del agrado de la directiva, que le busca acomodo en el Peñarol de su país. De no poder hacerlo, la Máquina estaría cerrando su mercado con las llegadas de los mexicanos.

¿Llegará Canales?

Por otro lado, Monterrey sigue en la búsqueda de su “bomba” para el Apertura.

Medios mexicanos y españoles confirmaron que la directiva de “La Pandilla” mantiene pláticas con el Betis para poder fichar al español Sergio Canales.

Aunque las mismas fuentes señalan que las pláticas van “muy avanzadas”, Rayados tendría que desembolsar una millonada para hacerse del mediocampista.

Por Canales, los béticos pedirían poco más de 15 millones de dólares y además el jugador querría ganar cinco millones por año, cifra que rompería los esquemas en el fútbol mexicano, superando el sueldo del francés de Tigres Andre Pierre Gignac (4 millones de dólares).

Rayados sigue mirando el mercado internacional. Antes ya se había hablado de un interés por el brasileño Lucas Moura, pero la negociación no llegó a buen puerto. Jesús “Tecatito” Corona, quien se encuentra de vacaciones en Monterrey, también ha sido ligado con Rayados, aunque el mismo jugador negó el interés por regresar a la Liga MX desde el Sevilla.— MIGUEL CALDERÓN