Solvencia de Valadez en el día de San Fermín

El joven diestro mexicano Leo Valadez destacó por su solvencia en la lidia ante el encierro de La Palmosilla, desigual de comportamiento, pero de infatigable fondo, en la primera corrida de toros de la Feria de San Fermín, en Pamplona.

En el día del patrón, ninguno de los componentes de la terna estuvo acertado con la espada y el descabello, lo que dejó en un silencio final a los tendidos tras alguna faena más que estimable.

Claro que eso sería ya en la segunda parte del festejo, porque los tres primeros astados en salir al ruedo sacaron una aspereza que se endureció aún más por el infatigable fondo físico que les proporcionó su intensa preparación en el campo de cara al encierro matinal, según confesó el ganadero.

Corren y se defienden

Sin dejar de moverse un solo momento, y sin dar tregua a los matadores y a sus cuadrillas, los primeros tres toros, o bien se defendieron soltando cabezazos, como el que abrió plaza, o se movieron sin entrega alguna, incluso a violentos arreones, como hizo el basto primero del lote de Valadez.

Los otros dos compañeros de cartel, Rafaelillo y Manuel Escribano, pasaportaron a los suyos con habilidad y ligereza, buscando con efectismos la complicidad de las peñas, pero el joven mexicano aplicó mucha más sinceridad, y buen oficio, con ese más peligroso tercero, que estuvo a punto de prenderle en varias ocasiones, pero al que acabó sometiendo, permitiéndose incluso el lujo de rematar la faena con manoletinas de rodillas.

Y como dicen que no hay quinto malo, en ese turno salió el mejor de la corrida, que, curiosamente, también fue el de mejores hechuras y no paró de galopar con celo y claridad desde que Escribano, como a su primero, le saludó con una larga cambiada a portagayola. Se atemperó el toro, aunque no tanto Escribano, al que le faltó un mayor pulso para seguir llevando toreadas las buenas embestidas. Con todo, de haberlo matado bien, se hubiera llevado una más que probable oreja.

Como se la hubieran pedido también a Valadez de matar con mayor contundencia al sexto, otro castaño noble, aunque de menos motor, con el que volvió a estar variado con la capa —en este caso en un vistoso quite por orticinas— y fácil y suelto con la muleta, desde que prologó de rodillas la faena hasta que la remató con una serie de derechazos también de hinojos. Y entre medias, el mexicano se dejó ver de nuevo fácil y lúcido, ligando muletazos templados y limpios, aunque, para compensar la falta de transmisión del toro, debió añadir al guiso un punto más de esa garra que tanto aplaude este público ya metido de lleno en su también infatigable fiesta.— EFE