Alcaraz logra colarse a la siguiente fase

Carlos Alcaraz jugó por segundo día consecutivo en Wimbledon. Y volvió a ganar. Lo mismo hicieron Christopher Eubanks, Aryna Sabalenka y Petra Kvitova.

Stefanos Tsitsipas también ganó un partido por segundo día al hilo, pero en su quinto día consecutivo en cancha.

Las lluvias de principios de semana en All England Club han causado algo de caos en el calendario, obligando a muchos jugadores a salir a la cancha día tras día. Ayer cayeron nuevas precipitaciones que aplazaron brevemente el programa.

El retraso no pareció frenar a Alcaraz, el español de 20 años que se encuentra en la cima del escalafón mundial y es considerado como la siguiente estrella del tenis varonil. Bajo el techo de la Cancha Central, el ibérico avanzó a la cuarta ronda de Wimbledon por segundo año consecutivo al imponerse 6-3, 6-7 (6), 6-3 y 7-5 al chileno Nicolás Jarry.

“Mantenerse concentrado todo el tiempo”, dijo Alcaraz en la cancha. “Sabía que tendría mis oportunidades”. “No me sorprendió por qué conozco bien mis habilidades. Sé de lo que soy capaz”, agregó Alcaraz, portando un sombrero de pescador que se ha vuelto parte de sus conferencias. “Es algo por lo que he trabajado muy duro: estar en esta posición en la que me encuentro”.

Alcaraz, campeón del U.S. Open del año pasado, llegó a las semifinales de Roland Garros donde cayó ante el eventual campeón Novak Djokovic. Pero llegó a Wimbledon después de conseguir un título sobre césped en Queen’s Club. Su siguiente rival es Matteo Berrettini, quien venció a Alexander Zverev.

Al preguntarle si le es difícil evitar pensar en un posible enfrentamiento con Novak Djokovic, quien se ha llevado cuatro títulos seguidos en Wimbledon y siete en general, Alcaraz desestimó la cuestión.

“No solo los aficionados del tenis, si no todos los aficionados del deporte quieren esa final”, dijo Alcaraz con una gran sonrisa. “Siendo sinceros, también yo”.

Eubanks, en la cancha 18 que no tiene techo, es un estadounidense de 27 años que disputa Wimbledon por primera ocasión. Venció al australiano Christopher O’Connell 7-6 (5), 7-6 (3) y 7-6 (2) para conservar su invicto de 3-0 en All England Club.

Tsitsipas ya ha eliminado a dos campeones de Grand Slam: Dominic Thiem y Andy Murray. En su quinto día consecutivo de actividades, el griego alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon por apenas la segunda ocasión en su carrera al dejar atrás a Laslo Djere 6-4, 7-6 (5) y 6-4.

Eubanks y Tsitsipas se medirán entre sí por un lugar en los cuartos de final.

El tercer preclasificado Daniil Medvedev, quien también volvió a la cancha después de ganar el viernes, se impuso al húngaro Marton Fucsovics 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 para colocarse en la cuarta ronda por segunda ocasión.

El décimo sembrado Frances Tiafoe, estuvo entre los jugadores que se vieron afectados por la lluvia. El duelo se suspendió en el tercer set después de que el estadounidense perdió los primeros dos ante el búlgaro Grigor Dimitrov.

El ganador enfrentará al danés Holger Rune (6), quien superó a Alejandro Davidovich Fokina por 6-3, 4-6, 3-6, 6-4 y 7-6 (10-8).

El cuadro femenino también se ha visto afectado por el clima. La segunda favorita Sabalenka, quien no jugó el año pasado cuando Wimbledon prohibió la participación de jugadores de Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania, superó 6-2 y 6-3 a Anna Blinkova. Kvitova, dos veces campeona de Wimbledon, derrotó a Natalija Stevanovic 6-3 y 7-5 en partido que tuvo suspensión de más de dos horas en el segundo set debido a las lluvias.

“Sin duda fue un partido complicado, especialmente con el retraso por lluvia”, dijo la checa, ganadora de las ediciones 2011 y 2014. “No es nada fácil enfrentar esto”.

La sexta presclasificada Ons Jabuer superó 3-6, 6-3 y 6-4 a Bianca Andreescu y la finalista 2022 se verá ahora ante Kvitova, campeona 2011 y 2014. También avanzaron la campeona defensora Elena Rybakina, la segunda sembrada Aryna Sabalenka, la brasileña Beatriz Haddad Maia, Ekaterina Alexandrova y Madison Keys.

Ayer en Wimbledon fue el día tradicional en el que se homenajea a leyendas del deporte en el Palco Real. Entre los galardonados de este año estuvieron los extenistas Billie Jean King, Rosei Casals y Stefan Edberg, así como el astro olímpico Steve Redgrave y el exfutbolista Gary Lineker.—AP