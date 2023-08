EE.UU.— La Leagues Cup dio a conocer fechas y horarios de los partidos por los Dieciseisavos de Final; y Lionel Messi con el Inter de Miami, serán los encargados de abrir la cartelera. A este apertura se unen tres clubes de la Liga MX, por lo que los mexicanos desde el primer día tendrán actividad en la etapa de eliminación directa.

La CONCACAF a través de su sitio oficial, informó sobre los horarios de los partidos correspondientes a la primera ronda de eliminación.

Por lo tanto, ahora que ha finalizado la Fase de Grupos con enfrentamiento entre equipos de la Liga MX y MLS, y clubes como Chivas y Puebla se despidieron de la competencia al no conseguir el resultado que necesitaban para clasificarse, se ha publicado como quedaron los 16vos de Final de Leagues Cup.

Leagues Cup: Horarios y fechas para la segunda ronda

Las series de los Dieciseisavos de Final comenzarán este próximo miércoles 2 de agosto y el primer partido de la nueva ronda del certamen será protagonizado por el Inter Miami y Orlando City.

Debido a la presencia de Messi, se espera que este sea uno de los duelos más vistos de esta fase. Hasta el momento, el astro argentino tiene tres goles y una asistencia en dos partidos de la Leagues Cup.

Mientras que, Mazatlán, Pachuca y FC Juárez serán los primeros representantes de la Liga MX.

Cabe destacar que, Tuzos y LAFC no disputaron la Fase de Grupos al clasificarse de manera automática a los Dieciseisavos de Final por su rendimiento en sus campeonatos locales.

Por lo tanto, las fechas y horarios de los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup han quedado de la siguiente manera:

Miércoles 2 de agosto

- Orlando City vs Inter Miami

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: DRV PNK Stadium

- Mazatlán vs Dallas

Horario: 7:00pm CDMX (9:00pm ET)

Sede: Toyota Stadium

Horario: 6:30pm CDMX (8:30pm ET)

Sede: Toyota Stadium

- Pachuca vs Houston Dynamo

Horario: 7:00pm CDMX (9:00pm ET)

Sede: Shell Energy Stadium

- LAFC vs FC Juárez

Horario: 8:30pm CDMX (10:30pm ET) ,

Sede: BMO Stadium?

Jueves 3 de agosto

- New York RB vs New York City

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: Red Bull Arena

- Pumas vs Querétaro

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: Audi Field

- Atlas vs. New England

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: Gillette Stadium

- Philadelphia vs DC United

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: Subaru Park

- León vs. Real Salt Lake

Horario: 8:30pm CDMX (10:30pm ET)

Sede: America First Field

- Charlotte vs Cruz Azul

Horario: 6:30pm CDMX (8:30pm ET)

Sede: Toyota Stadium

Viernes 4 de agosto

- Tigres vs. Vancouver

Horario: 8:30pm CDMX (10:30pm ET)

Sede: BC Place

- Portland vs. Monterrey

Horario: 8:00pm CDMX (10:00pm ET)?

Sede: Providence Park

- Columbus vs Minnesota

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: Lower.com Field ?

-Toluca vs. Kansas City

Horario: 7:00pm CDMX (9:00pm ET)

Sede: Children’s Mercy Park

- Chicago vs América

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: SeatGeek Stadium

- Cincinnati vs. Nashville

Horario: 6:00pm CDMX (8:00pm ET)

Sede: TQL Stadium

Los partidos de Octavos de Final se disputarán a partir del lunes 7 agosto y la Gran Final está programada para celebrarse el 19 de agosto.

