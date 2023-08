Nigeria, a los octavos de final

Nigeria se clasificó a los octavos de final del Mundial femenino de fútbol tras conseguir ayer un empate sin goles frente a Irlanda.

Las africanas desafiaron los pronósticos al quedar segundas en el Grupo B con una cosecha de cinco puntos, uno menos que Australia. La goleada 4-0 que las coanfitrionas le propinaron a Canadá jugó a favor de Nigeria.

Canadá, campeona olímpica, se despidió al finalizar tercera con cuatro puntos.

“Cuando me enteré por primera vez de las rivales que nos tocaban en el grupo, simplemente no me creía que habíamos quedado en una zona tan fuerte”, dijo el seleccionador nigeriano Randy Waldrum. Después de un insípido primer tiempo, las nigerianas pisaron el acelerador en el complemento en busca del gol que les hubiera dado el primer puesto en el grupo.

Las intervenciones de la arquera irlandesa Courtney Brosnan preservaron el 0-0. Irlanda se embolsó su primer punto en su primer Mundial.

A los 52 minutos, Brosnan se estiró para repeler el cabezazo de Uchenna Kanu.

Nigeria, que se ubica 40ma en el ranking de la FIFA, emergió invicta tras sus tres partidos en el grupo, incluyendo una victoria ante Australia.

La marcha de las nigerianas es más sorprendente debido a las turbulencias que afectaron al equipo en la antesala del torneo. Dejaron a un lado un conflicto por el pago de premios, que aún no ha sido resuelto, para clasificarse a la fase de eliminación directa por tercera vez en su historia.

Goleada nipona

Japón anotó tres veces en ataques rápidos en la primera mitad, otra vez en la segunda y defendió con decisión para imponerse 4-0 a España y convertirse en líder del Grupo C.

Hinata Miyazawa anotó dos veces, Riko Ueki otra y ambas se prestaron una asistencia crucial mientras Japón pasaba con rapidez de la defensa al contraataque y anotaba en sus únicos tres intentos de gol antes del descanso.

Mina Tanaka salió de la banca para anotar a los 82’ y Japón, con apenas el 22% de la posesión, ofreció una clase magistral de contraataque ante 21 mil aficionados.

Los dos equipos tenían ya asegurado el pase a octavos de final, Japón por cuarto mundial consecutivo y España por segunda ocasión en fila. Ambos equipos habían derrotado a Zambia 5-0 y España tenía una diferencia de goles mejor tras su victoria 3-0 ante Costa Rica. Un empate habría bastado para que España liderara su grupo por primera vez en su historia.

Pero España ha tenido problemas contra equipos asiáticos en encuentros del Mundial, con una derrota ante Corea del Sur en 2015 y un empate con China en 2019.

Japón se enfrentará el sábado a Noruega y España a Suiza.— AP