Retirarse siempre será complicado

En el apunte de la semana pasada, cuando se hablaba de las decisiones que se deben de tomar en tiempo y forma adecuados (a propósito del adiós de “El Juli”), mencionamos a Francisco Rivera “Paquirri”.

Era un chaval, digamos, cuando escuché en el noticiario de Jacobo Zabludovzky que un toro lo había matado en septiembre de 1984 en Pozoblanco. Fue con el mismo “Licenciado” que nos enteramos, dos años atrás, del terrible accidente que malogró la trayectoria del gran Salvador Sánchez. Entonces, ver y oír noticiarios y leer periódicos era la forma de enterarse de las informaciones, a veces las más trágicas dolían bárbaro. Bueno, eso es otro rollo.

Vuelvo a “Paquirri”. Lo mató “Avispado”, de Salayero y Bandrés. Antes, Francisco Rivera se casó con la mujer más bella de entonces, Carmina Ordóñez (musa de quien escribe), hija del torero más poderoso y rico de la época, Antonio Ordóñez. Divorciado, Francisco se casó con la más famosa de entonces, la cantante Isabel Pantoja. A las dos les prometió irse de los toros para cuidar a sus hijos, y a ellas. Y no se fue.

Me permito un apunte tomado de “ABC” de Madrid sobre este torero de facultades extraordinarias, portento físico: “Tenía treinta y seis años . En su mente barruntaba la retirada , aunque los números dijeran lo contrario: había toreado cuarenta y ocho corridas esa temporada, y llevaba un total setenta y tres orejas y dos rabos; y tras Pozoblanco se marchaba a torear a Caracas, donde tenía previsto despedirse de la afición americana. Después de aquella gira, quería disfrutar de sus hijos, de sus fincas... de la vida. Y hasta ya se planteaba apoderar al único superviviente de aquella funesta tarde: Vicente Ruiz ‘El Soro’. Pero todo se truncó por encontrarse en su camino con aquel fatídico toro de Sayalero y Bandrés”.

Pensó irse, sí, muchas veces, pero no lo hizo.

Igual dejo aquí, porque es imposible hablar de él sin tomar ese diálogo memorable con el médico tras la cornada mortal: “Doctor, yo quiero hablar con usted porque si no, no me voy a quedar tranquilo. La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias: una para allá y otra para acá. Abra todo lo que tenga que abrir y lo demás está en sus manos”.

Manolete, al que mató “Islero”, de Miura, en 1947, le dijo a los doctores: “Qué disgusto tan grande voy a darle a mi madre”.

Y lo demás, es parte de la historia de la tauromaquia.

Cito una línea de Isabel Pantoja en “Marinero de Luces”, cantada para su “Paquirri”: “Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando…”. La vida apasionada hace que uno olvide todo… siempre.— Gaspar Silveira Malaver