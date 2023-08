Jaime Lozano considera a los naturalizados rumbo al Mundial 2026

Los jugadores naturalizados tienen las puertas abiertas para jugar con la selección de México en el proceso para el Mundial del 2026, dijo el entrenador Jaime Lozano.

“Jimmy” Lozano, quien ganó la pasada edición de la Copa Oro como interino, fue ratificado en el cargo la víspera.

“La selección es de todos, todos somos mexicanos, no hay mexicanos A, B, así lo vamos a ver durante este proceso”, dijo Lozano. “Que lo sepan todos los jugadores, que el que tenga la ilusión, las ganas de venir, el que mejor defienda su país y el que mejor lo pueda representar, ese va a estar”.

Rogelio Funes Mori, naturalizado de origen argentino, fue el último jugador en ser citado a la selección mexicana durante el Mundial de Qatar 2022.

Polémica convocatoria

Su llamado estuvo envuelto en la polémica porque el delantero del Monterrey venía saliendo de una lesión y Santiago Giménez, quien se quedó fuera del plantel, pasaba por buen momento con el Feyenoord.

“Que quede muy claro desde hoy, que el que esté en mejor momento y sea mexicano, va a tener sus oportunidades y las posibilidades de venir para brindar su mejor fútbol y disfrutar de la selección”, añadió.

México, dirigido por el argentino Gerardo Martino, cumplió su peor participación en un Mundial desde 1978, al quedar eliminado en la fase de grupos.

Algunos dirigentes han dicho que una fórmula para mejorar el nivel de la selección absoluta sería la convocatoria de jugadores no nacidos en el país. El nombre del colombiano Julián Quiñones, quien milita en América, es uno que se ha mencionado con insistencia.

Lozano no habló de nombres específicos que pudieran vestir la camiseta de la selección mexicana.

El entrenador quizá podría incluir a alguno de los naturalizados para los próximos partidos de la selección mexicana, que serán en septiembre ante Australia y Uzbekistán, en canchas de Estados Unidos.

Lozano, motivado

Lozano además aseguró estar motivado para colocar a México en los primeros planos a nivel internacional.

“Vamos a poner el nombre de México en alto; quiero hacer historia y llegar lo más alto posible. No duden que vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador, eso ténganlo en cuenta”, señaló el técnico en unas declaraciones circuladas a los medios por la Federación Mexicana de fútbol.

La FMF también subió un pequeño “clip” en el que el entrenador mexicano firmaba su contrato que lo liga al Tricolor rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Después de ganar la Copa Oro en un momento de crisis del tri, Lozano fue ratificado este jueves como entrenador del equipo, un reto para el cual, según dijo, se ha preparado por mucho tiempo.

“Es un privilegio en la selección nuevamente; me ha tocado estar como jugador, como director técnico, ahora ratificándome. Me siento contento, orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo preparándome para oportunidades como está, trabajando fuerte para dar lo mejor de mí”, indicó el ahora técnico nacional.

Lozano se declaró ambicioso, con una mentalidad ganadora, que espera inculcar en sus jugadores.

“Me considero, no un técnico ganador, sino alguien ganador en la vida. Siempre he sido alguien con mucha ambición; no me quedo con la Copa Oro, como no me quedé con la medalla de bronce olímpica, como que no me quedé con el título del Preolímpico. Quiero más”, dijo.