Yucateco Emilio Mariscal Pacheco rompe tabús y deja huella

Emilio Mariscal Pacheco sabe que lo que viene para él en el firmamento del patinaje artístico sobre hielo es solo el principio de lo que quiere lograr. Y para las futuras metas no tiene otra que esforzarse aún más de lo que ha hecho durante estos nueve años que lleva patinando.

Emilio, como informamos en días pasados, será parte de la historia que escriben los patinadores yucatecos, al participar, a fines de septiembre, en el Junior Grand Prix de la Unión Internacional de Patinaje (ISU), competencia que reparte boletos, entre otros, para los Juegos Olímpicos Juveniles de Invierno.

“Es parte de un sueño, porque los que hacemos alguna actividad, siempre pensamos en llegar a algo grande. Y para mí, el que me hayan convocado al Junior Gran Prix es muy importante. Me motiva a seguir trabajando fuerte”, dice Emilio, de 18 años y estudiante de preparatoria abierta.

Durante una de sus largas sesiones de entrenamiento, en pista, en salones, en gimnasios, Emilio atendió al Diario para hablar de sus planes e ilusiones. Una y otra vez repitió sus ejercicios y coreografías y luego, en el hielo, patinó, danzó y se elevó, realizando sus rutinas coreográficas, ante los ojos de decenas de personas que acuden diariamente a la pista de Plaza Galerías.

“De por sí es raro que vaya un varón, con esto, es como romper un tabú, pero se demuestra que si se trabaja, puede llegar tan lejos como se quiera. Eso es lo importante: no dejar de trabajar nunca”, señala el deportista, en una pausa de sus ejercicios, ante la mirada de sus entrenadores Rubén Sánchez Baños y Marlin Arévalo Flota, que son parte fundamental de que la carrera de Emilio haya recuperado la vertical.

Porque, como él mismo explica, “pensé en retirarme, estaba dejando el patinaje. No hay muchos varones en competencia, a pesar de que tenemos un referente importante en Donovan Carrillo (competidor tapatío que fue a Copa del Mundo y Juegos Olímpicos). Eso te desmotiva porque no tienes contra quién competir, pero he regresado, y creo que vamos bien. Con apoyo de todos los que me rodean he podido alcanzar un nivel importante y por eso fui convocado”.

Aunque Yucatán vive como un horno por las condiciones climáticas, la entidad puede presumir que, con una pista únicamente, tendrá a dos deportistas en etapas del Junior Grand Prix. Natalia Acosta Moisés fue la primera (el año pasado), y repetirá en las competencias de este año, al ser llamada para Estambul, del 6 al 9 de septiembre.

Habrá otra prueba en Osaka, Japón, y la ISU tiene programada una tercera competencia de Junior Grand Prix para Gdansk, Polonia, del 27 al 30 de septiembre, para la que fue llamado Emilio por la Federación Mexicana.

“La verdad es que, cuando me dijeron de la posibilidad, no la creía, pero cuando me notificaron que era oficial… Pues qué padre… Sólo que pues hay que trabajar más para llegar bien”.

Así, las jornadas de por sí intensas aumentaron para el patinador, un joven que ha mostrado, fuera de la pista, sus adelantos en temas estudiantiles por arriba de la media. Como pasa con todos los patinadores, se requiere de trabajo intenso, hacer ballet, trabajar en gimnasio, tener gusto por la música, para poder enlazar sus rutinas, con gracia y simpatía ante los ojos de los jueces y del público conocedor.

“Considero que, lo más importante cuando vas a una competencia, es que puedas tener la concentración mental para poder seguir las melodías, acorde con las rutinas, que cuando des un salto, puedas seguir tu recorrido sin perderte. Eso es clave. Y más en competencias de este tipo. No puedes tener una falla”.

La convocatoria, insiste, la toma con la mayor seriedad posible. “Ser el primer varón de Yucatán acude a un Junior Grand Prix es relevante. Pero quiero ir a otras competencias, pensar en una Copa del Mundo, en Juegos Olímpicos. Y quiero seguir trabajando en ello para poder alcanzar las metas”.

Por lo pronto, señala, “el que vayamos dos yucatecos, que comenzamos aquí en esta pista, es señal de que estamos yendo bien. Pero esto apenas empieza. Yo quiero lograr otras metas, ir al Mundial, por ejemplo, y, claro, que se diga que lo que hiciste sirva para dejar huella por Yucatán y por México.— Gaspar Silveira Malaver