Ana María Ortiz, atleta con más de 80 años de edad

“Ganar una medalla, escuchar el Himno Nacional y ver ondear mi bandera en el podio como en los Mundiales, a esta edad, es una satisfacción que nadie me puede quitar”, afirma la atleta Ana María Ortiz Trapalá.

Ana María, oriunda de Hidalgo, escuchó el Himno Nacional desde lo más alto del podio tras ganar la carrera de 400 metros planos el jueves en el Campeonato Panamericano Máster de Atletismo, que se disputa en el Estadio “Salvador Alvarado”.

El Campeonato Máster, como hemos informado, es para competidores mayores de 40 años de edad.

Para Ana María, seguir en competencia a sus “ochenta y más” años de edad y luego de haber sobrevivido a la pandemia de Covid-19, ha sido como renacer en deporte que ama, el atletismo.

Recordó que desde que se jubiló como maestra comenzó a entrenar y competir, pero después de la pandemia “nada fue igual, pues la edad y la salud ya no eran las mismas”, pero tuvo el valor de continuar y “aunque sea en pruebas cortas” sigue ganando medallas y compartiendo sus logros con su familia.

Igual que cuando comenzó tras su jubilación, al reanudar sus entrenamientos lo hizo de manera paulatina y con muchos retos.

Antes de la llegada del Covid-19, participó en campeonatos en Brasil, Costa Rica, Francia, Toronto y Canadá. En 2018 acudió al Mundial Máster de Atletismo celebrado en Málaga, España, donde se adjudicó cinco medallas, tres de ellas de oro y las otras dos de plata, bajo la tutela de la entrenadora Ariadna Ortiz.

Ana María mencionó que viaja a las competencias con mucho esfuerzo de su familia. Contó que son muchos los motivos que le impulsan a seguir, entre ellos que “mis nietos me apapachan”.

Entre muchas anécdotas que la han marcado, relató que una vez “mi hijo me dio una pulsera y me dijo: ‘mamá no tengo como ayudarte (económicamente), llévate esta pulsera y te va dar mucha suerte’”.

La deportista también dedicó unas palabras a quienes hacen posible que haya competencia para deportistas de edad avanzada.

“Bendiciones para aquellos organizadores de este evento, pues nos dan otra oportunidad de continuar con nuestro desarrollo deportivo”, dijo.

Hoy es el último día de competencias.— Alonso Cupul Pérez