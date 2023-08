Paola Espinosa arremete contra Ana Guevara: ''es lo peor en la historia del deporte''

La dirección de Ana Gabriela Guevara en la CONADE ha recibido fuertes críticas por distintas figuras del deporte, principalmente por la falta de apoyo económico a distintas disciplinas y en especial, por los escándalos relacionados a los deportes acuáticos.

Paola Espinosa, considerada una de las mejores atletas mexicanas de la historia, portadora de dos medallas olímpicas y la primera en ser campeona del mundo, se unió a las críticas asegurando que la administración de Guevara "es la peor en la historia del deporte en México".

"Sobre la administración actual lo he dicho muchas veces, es la peor que ha habido en la historia del deporte en México, pero estoy segura que cada uno de los atletas está haciendo todo lo posible por salir adelante y todos los que estamos afuera nos corresponde apoyarlos y señalar lo que está bien y lo que no", declaró Espinosa en la presentación de ‘Deportium 2023’, el sexto congreso de Administración y Ciencias aplicadas al Deporte.

Asimismo, al ser cuestionada sobre el deseo de ser ella quien dirija la CONADE y poder tomar las decisiones, aseguró que está en toda la disposición de hacerlo si se le presenta la oportunidad.

"nunca he dicho que no; al contrario, me encantaría apoyar al deporte desde cualquier trinchera. Si es la CONADE perfecto, sino también", agregó.