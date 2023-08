Sinner y Jessica, los reyes

Jannik Sinner ganó el Abierto de Toronto para conseguir su primer título de un torneo de la serie Masters 100 de la ATP al vencer por 6-4 y 6-1 a Alex de Miñaur.

El italiano de 21 años llegó al torneo como el séptimo cabeza serie y alcanzó los ocho títulos en la gira de de la ATP, el más reciente en Montpellier, Francia, en febrero pasado. Es el segundo italiano en ganar un Masters 1000 tras Fabio Fognini, quien se consagró en Montecarlo en 2019.

“Significa mucho. Es un gran resultado”, dijo Sinner. “Es algo que puedo compartir con todas las personas que tengo cerca en mi día a día. Es un momento bonito compartir con ellos y estamos haciendo las cosas bien. Este resultado nos hace sentir bien, más fuerte y con hambre de trabajar incluso más duro en el futuro”.

La tercera fue la vencida para Sinner en finales de citas Masters 1000. Anteriormente, había sucumbido en dos finales del Abierto de Miami, primero ante Hubert Hurkacz en 2021 y luego ante Daniil Medvedev el pasado abril.

Sinner quebró cinco veces el saque de De Miñaur.

El australiano De Miñaur ganó en marzo el Abierto Mexicano en Acapulco, su séptimo título en la gira.

“Fue una semana de avance para mí”, indicó De Miñaur. “Tuve una buena semana en Toronto, disputé un gran tenis y me dio una probada. Mi primera final (de Masters 1000) y estaré de vuelta”.

En tanto, en la rama femenil, Jessica Pegula aplastó por 6-1 y 6-0 a Liudmila Samsonova para ganar el torneo de Montreal y levantar el tercer trofeo de su carrera.

“Estamos de gira para ganar torneos y ganar títulos cada semana, pero el tenis puede ser muy difícil y a veces pierdes demasiado”, indicó Pegula, la estadounidense de 29 años y cuarta sembrada del torneo. “Incluso cuando estás ganando muchos partidos, no estás ganando torneos entonces puede ser difícil”.

Pegula superó a Samsonova después de que la rusa venció horas antes a la tercer sembrada Elena Rybakina de Kazajistán por 1-6, 6-1 y 6-2 en la semifinal.

“Honestamente me hubiera gustado tener más tiempo”, indicó Samsonova. “Pero dijeron que eso no era posible, entonces está bien. No tuve tiempo para recuperarme debido a que estuve en la sala de fisioterapia intentando poner cinta en todo mi cuerpo y tomó una hora”, dijola tenista tras un golpe.

Pegula ganó su semifinal el sábado al superar a la primera de la clasificación del mundo Iga Swiatek por 6-2, 6-7 (4) y 6-4.

Pegula ha ganado el torneo de Washington en 2019 y Guadalajara en el 2022.— AP