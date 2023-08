Sergio Ramos no será jugador del Club América

Muy rápido terminó el sueño de ver a Sergio Ramos vistiendo de azulcrema.

A pesar del interés de la directiva azulcrema por contar con sus servicios en este Apertura 2023, las negociaciones no prosperaron, en gran medida, por las altas pretensiones del exjugador del Real Madrid para arribar a la Liga MX.

Si bien, los altos mandos del conjunto azulcrema ofrecieron a Sergio Ramos un contrato por un año con un sueldo importante, a la altura de lo que percibe el delantero de los Tigres, André Pierre Gignac, los números se quedaron cortos.

De acuerdo con diversos reportes, el zaguero de 37 años buscaba un salario equivalente a lo que cobran Sergio Canales, de Rayados, y el propio Gignac juntos, por lo cual, las negociaciones no prosperaron.

Todo parece indicar que el futuro del mítico zaguero campeón con el Real Madrid y la selección de España continuará su carrera en el futbol de Arabia Saudita o la MLS, en donde incluso ya se le ha vinculado con el Ínter Miami y el propio Sevilla de su país. Ir al Ínter también suena muy complicado, debido a que tienen llenos sus puestos de jugador franquicia, y solamente en ese punto entraría Ramos.

Por esta razón, en América ya buscan alternativas para fortalecer la defensa.

Ortiz no sabe nada

Rayados de Monterrey se prepara para enfrentar al Nashville SC en las semifinales de la polémica Leagues Cup.

Sin embargo, en los últimos días trascendió la posibilidad de que el canterano, y hoy exitoso futbolista en Europa, Jesús “Tecatito” Corona regrese como unos de sus fichajes “bomba”.

El Monterrey ya “rompió el mercado” con la contratación de Sergio Canales, quien lleva dos goles anotados en momentos importantes y va encaminado a conquistar su primer trofeo con el club regiomontano.

No obstante, la directiva albiazul piensa en reforzar la plantilla ante la baja de Germán Berterame, por la fractura sufrida en el partido ante Portland Timbers.

Si bien no hay nada confirmado, el propio José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo del club, confesó que hay una negociación en curso con el futbolista del Sevilla.

“Sé lo que todo mundo sabe respecto a la información en redes sociales, no he hablado con ‘Tato’ (Noriega) ni con Héctor (Lara), pero 'cuando el río suena es porque agua trae’', dicen por ahí, pero hoy en día no sé nada, el interés siempre estará porque salió de Monterrey y siempre tiene la intención de regresar, pero no estoy enterado de nada”, declaró Ortiz.— EFE