“Canelo”, en versión mejorada

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, campeón del peso supermediano, admitió ayer que no lució bien en sus últimas dos peleas, pero prometió mostrar una mejor versión frente al estadounidense Jermell Charlo.

“No lucí bien en estas dos peleas pasadas, pero estoy listo y soy diferente ahora. Me preparé para un tipo de pelea diferente porque cada pelea es diferente. Estoy enfocado en eso”, dijo en Nueva York en la antesala de su combate con Charlo, campeón absoluto de la división superwelter.

“Canelo” vuelve al cuadrilátero tras retener sus títulos ante el kazajo Gennadiy Golovkin en septiembre de 2022, y el británico John Ryder en mayo pasado.

En ambas peleas Álvarez recibió muchas críticas por su desempeño.

Álvarez y Jermell Charlo se medirán el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) en un combate que ha sido criticado por algunos aficionados y medios de comunicación ya que el estadounidense tendrá que subir dos divisiones para tratar de despojar al mexicano de sus cinturones.

“¿Por qué Jermell Charlo? Porque es un gran peleador, es uno de los grandes ahí afuera y es el momento correcto de hacerla”, dijo Álvarez, de 33 años.

Antes de Jermell, la prensa conjeturó Jermall Charlo, el hermano gemelo de Jermell, sería el rival de “Canelo”.

Jermall Charlo es campeón del peso mediano por el Consejo Mundial de Boxeo.

“No es mi plan enfrentarme a su hermano después de nuestra pelea. Estoy enfocado solo en esta pelea y luego veremos. Sé que todos quieren drama, que nos peleemos entre nosotros aquí y hablemos mier...”, añadió el mexicano.

Jermell Charlo restó importancia a las críticas de las personas que creen que subir dos divisiones lo ponen como presa fácil para el Canelo y aseguró que tiene las capacidad de derrota al antiguo pugilista catalogado como el mejor libra por libra.

“Solo quiero callar a mis críticos, convertir en creyentes a los no creyentes, este es el mejor momento y tiempo para mí de lograrlo todo”, dijo el estadounidense.

“¿A quién le importa que tenga que subir dos divisiones? Eso no me detendrá cuando me suba al ring y pelee de la forma en la que lo hago. Estoy emocionado por este momento”, sentenció.— EFE