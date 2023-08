Descartan cirugía de Aaron Judge

El piloto de los Yanquis de Nueva York, Aaron Boone, reveló que Aaron Judge no necesitará operarse del dedo medio del pie derecho en la temporada baja.

“Una cirugía no está en los planes”, declaró Boone. “Todavía no llegamos al receso de temporada, pero le está yendo bastante bien. El hecho de que ha podido disputar una buena cantidad de juegos en el terreno, creo que es un testimonio para ello. Y luego tan sólo verlo correr alrededor de las bases un poco, siento que he visto una mejoría permanente en esa área”.

El Jugador Más Valioso reinante de la Liga Americana se desgarró el ligamento en el dedo medio de su pie derecho cuando se estrelló contra el portón del bullpen en el jardín derecho del Dodger Stadium el 3 de junio. El cañonero regresó el 28 de julio en contra de Baltimore.

Previo a la lesión, Judge tenía una línea de bateo de .291/.404/.674 con 19 jonrones y 40 remolcadas en 49 juegos. Cuando fue enviado a la lista de lesionados, Nueva York tuvo marca de 35-25, a 6 juegos de la cima del Este de la Liga Americana. Sin embargo, el equipo del Bronx tuvo récord de 19-23 (la cuarta peor marca en la Liga Americana en ese trecho) mientras su toletero estelar no estaba.

Desde su regreso, Judge tiene números de .260/.456/.460 con tres vuelacercas y cinco remolcadas en 17 compromisos (16 como titular).— MLB