Hermosillo no quiere “títeres” en Cruz Azul

La segunda mitad del año para Cruz Azul no comenzó de la manera esperada.

Un pésimo arranque en el Apertura 2023 sumado al fracaso en Leagues Cup derivó en la destitución de Ricardo “Tuca” Ferretti, la primera vez que al exitoso entrenador brasileño lo despiden de un equipo.

Ante tal situación, y como ya es costumbre hace varios años, uno de los ídolos cementeros aprovechó para hablar mal del equipo. Se trata de Carlos Hermosillo, quien durante una entrevista con ESPN reflexionó sobre el presente de la Máquina y además de presentir un mal augurio para esta temporada, aseguró que en la directiva celeste solamente eligen “títeres” para dirigir al plantel cementero.

“Vamos en caída libre. No le veo un buen futuro (al equipo), así traigan al entrenador que me quieran decir. Mira, pusieron ahorita un títere, porque eso es lo que les gusta, con el perdón de mi ex compañero (Joaquín) Moreno. Pero eso es lo que les gusta, poner un títere para que ellos puedan decidir y los asesores, que son periodistas, puedan dar su alineación y puedan decir que juegue fulanito, que juegue su tantito, que juegue (Diber) Cambindo, que fue el que yo traje, el que yo recomendé. Entonces es muy penoso lo que pasa en Cruz Azul”, indicó en entrevista con ESPN.

Asimismo, el campeón en Invierno 1997 confesó que para él, el problema de Cruz Azul no gira en torno al técnico, sino en quienes lo eligen y la estructura que rodea al equipo.

“La labor de Cruz Azul es espantosa, pero no nada más en el torneo. Es espantosa desde hace ya rato y no es el técnico. Es penoso y vergonzoso, era una institución enorme, maravillosa, y hoy es una institución que no pasa nada” agregó.