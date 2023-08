Lamar garantiza un juego distinto con los Cuervos

En el primer día del campamento de entrenamiento de los Cuervos de Baltimore, el aspecto más veloz de la ofensiva no fueron los pies del quarterback recién renovado Lamar Jackson. Fue su desprendimiento.

Jackson hizo volar el ovoide hacia la derecha en una ruta corta, donde el receptor abierto novato de primera ronda, Zay Flowers, se deshizo del linebacker Roquan Smith con un corte. Luego, Jackson tiró el balón campo abajo al receptor abierto Odell Beckham Jr. antes de conectar con el ala cerrada Mark Andrews en otra ruta corta.

De cara a su sexta temporada de NFL, Jackson tiene la posibilidad de redefinirse, así como el rol de quarterback de amenaza doble. Con un nuevo coordinador ofensivo en Todd Monken, y nuevos jugadores como Flowers y Beckham, Jackson cree que tirará el ovoide más que nunca, lo que podría resultar en algo que nunca se ha visto.

Jackson se puede convertir en el primer jugador en la historia en lanzar para más de 4,000 yardas después de correr para más de 900 yardas en una campaña.

“Pienso que tirar más el balón es algo bueno”, confesó Andrews. “Obviamente, sus piernas son increíbles y especiales, pero también lo es su brazo”.

Aunque Jackson es más conocido por darle la vuelta a los defensivos en campo abierto, ha logrado algunos totales impresionantes por pase. Durante su campaña de Jugador Más Valioso de la NFL en el 2019, lideró a la liga con 36 envíos de touchdown. Desde el 2019, es el único quarterback en registrar un índice de pasador perfecto en partidos múltiples.

Para Jackson, se trata de consistencia. A lo largo de las dos temporadas pasadas, no ha logrado dar el siguiente paso como pasador, tirando 33 touchdowns contra 20 intercepciones.

Los Cuervos respondieron en este receso de campaña colocando a Jackson en la mejor posición para tener éxito. Baltimore sumó a dos receptores abiertos de alto perfil, fichando a Beckham —algo que solicitó Jackson— en la agencia libre, y reclutando a Flowers en la primera ronda. Los Cuervos también se despidieron del coordinador ofensivo Greg Roman, quien fue conocido por correr el balón, y reemplazándolo con Monken, quien está orientado a los detalles en el juego aéreo.

“Atrapando algunos pases más temprano, posee un brazo fuerte, y el balón te alcanza rápidamente”, describió Beckham recientemente. “Sé que él desea lanzar el balón. Les diré esto: prefiero 10 pases sobre 10 acarreos todo el tiempo, así que estoy completamente a favor. Si vamos a lanzar, eso está bien conmigo. Pero, definitivamente se trata de ganar partidos, así que lo que sea que se necesite”.

En cuatro campañas bajo Roman, los Cuervos consiguieron algunos números corriendo el balón, pero intentaron la segunda menor cantidad de pases en la NFL. Como resultado, Jackson nuca ha lanzado para más de 3,200 yardas en una campaña, y nunca ha terminado por arriba del lugar 22 en yardas por pase.

Oficiales de los Cuervos declinaron estimar cuántos pases más lanzará Jackson en la nueva ofensiva, señalando que se hará lo que sea necesario para ganar. Aunque nadie espera que Baltimore repentinamente se convierta en un equipo primordialmente aéreo, debe ser el ataque más balanceado desde que Jackson tomó las riendas como quarterback titular a mediados de la campaña del 2018.

Jackson estuvo emocionado sobre los cambios de ofensiva, que sugirió antes en el receso de temporada que podría lanzar para 6,000 yardas este año, algo que sintió fue sacado de contexto.

“Siento que tenemos a los tipos para hacerlo, así que es todo lo que estaba diciendo”, aclaró Jackson. “Siento que puedo lanzar para 6,000 yardas, pero eso es probablemente poco realista. Pero, veremos”.

Nuevas expectativas

Jackson dejó tiene muy en claro lo que cree que la nueva ofensiva le permitirá mostrar sus habilidades.

“Menos correr y más lanzar”, dijo luego del primer entrenamiento de receso de temporada.

¿Cree Jackson que no correrá tanto como antes en la próxima temporada?

“Absolutamente, especialmente con los receptores que tenemos”, dijo Jackson.

Se trata del delicado acto de balance que enfrentan los Cuervos. La ofensiva de Baltimore ha sido más peligrosa y exitosa cuando Jackson deja atrás a los defensivos por velocidad. Las 4,437 yardas por tierra de por vida son la mayor cantidad para un quarterback en sus primeras cinco campañas, y 1,230 yardas más que el siguiente en la lista (Cam Newton). La estadística más impresionante es la siguiente: Baltimore tiene registro de 16-1 cuando Jackson corre para 90 yardas o más.

Pero, los Cuervos también deben proteger su significativa inversión en Jackson. Hace apenas tres meses, Baltimore le comprometió 185 millones de dólares garantizados, lo que puede persuadir al equipo a mandar menos jugadas por diseño y disminuir su promedio de 12.5 golpes recibidos por partido a lo largo de sus primeras cinco campañas, con que lidera a la NFL.

"Realmente no hay decisiones conscientes por esas líneas en el sentido de que Lamar es un jugador único", señaló el head coach de los Ravens, John Harbaugh, en el día en que Jackson firmó su acuerdo por cinco años y 260 millones de dólares en abril. "Juega, a veces le llamamos 'Lamar ball'. Y, le digo todo el tiempo: 'Juega como juegas. Tienes un estilo único porque eres tan único'. Así que, cuando sienta que es momento de echar a correr, lo hará".

El número de carreras por diseño que fueron enviadas para Jackson gradualmente han bajado a lo largo de las tres últimas temporadas, desde 7.5 por partido en el 2019 a 6.0 el año pasado. La mayor caída han sido las ocasiones en que Jackson escapa por piernas en jugadas de pase. No escapó con la misma frecuencia el año pasado, pasando de 4.2 escapadas por piernas en jugadas de pase por partido en el 2021 a solamente 2.0 dos por partido el año pasado.

"Pienso que entre más talentoso eres alrededor de tu quarterback, menos necesita tomar esa carga [de correr] porque estás emocionado por hacer llegar a otros el balón donde puedes utilizar sus habilidades", dijo Monken. "Conforme avanzas en tu carrera, conforme se va haciendo más viejo Lamar –como le sucede a todos-- quieres quitarle un poco de eso al jugador de la mejor manera posible.

"Pero, posee ese rasgo único, ese conjunto de habilidades única. No puedes completamente sacarlo de su caja de herramientas porque es una gran arma para él y para nosotros usar los pies".

Si los Cuervos no se percataron de las elevadas expectativas de la nueva ofensiva, lo hicieron cuando caminaron sobre el campo en el primer día del campamento de entrenamiento.

Para Jackson, la presión ha pasado de responder preguntas reiteradas sobre su contrato hace un año, a cumplir con el estándar que viene con un pacto que promedia 52 millones de dólares por campaña. Jackson dijo no sentir ningún estrés adicional, y coaches han notado a un quarterback enfocado.

Harbaugh describió a Jackson como "perfeccionista", porque se molesta cuando la cadencia para el centro está mal o la lectura de la jugada es incorrecta. Monken ha quedado impresionado por la diligencia de Jackson.

"Quiere ser grande. Quiere ser de la élite", ofreció Monken. "No veo a un tipo que firmó un contrato y dijo, 'OK, he arribado'".

Los Cuervos saben ahora que deben ser más explosivos a la ofensiva, y el mayor hueco en el juego aéreo de Jackson ha sido estirar el campo. Desde el 2019, se ubica N° 24 en yardas por pase a receptores abiertos (5,751), N° 22 en yardas por pase fuera de los números (4,359) y N° 25 en pases completos a receptores abiertos de más de 20 yardas (40).

Pero, Jackson no ha tenido mucho con qué trabajar fuera de Marquise 'Hollywood' Brown, el único receptor de 1,00 yardas que ha tenido Jackson y que fue canjeado antes de la pasada temporada. Las otras opciones para Jackson entre sus receptores abiertos han incluido a un muy golpeado Rashod Bateman y jugadores de mayor edad como Sammy Watkins, Willie Snead, Demarcus Robinson, Dez Bryant y DeSean Jackson.

“Todo lo que sé es que puede lanzar el balón a todas las áreas del campo”, comentó Tee Martin, quien está en su primera campaña como coach de quarterbacks de los Cuervos después de encargarse de los receptores abiertos en las dos temporadas previas. “Posee el toque para los envíos más cortos, y la potencia en el brazo de élite para lanzar el ovoide campo abajo”.

Para el final de la primera semana del campamento de entrenamiento, pareció que Jackson había creado un vínculo con sus nuevas adiciones en la posición de receptor abierto.

Jackson apodó a Flowers 'Joystick' por sus movimientos repentinos después de la atrapada. También, expresó confianza en lanzar el ovoide a Beckham, quien dijo a Jackson durante el receso de temporada que lanzar el ovoide a su vecindario y él se haría con él.

Cuando Jackson mira a Flowers y Beckham, su único pensamiento es: “Solo hacerles llegar el balón”.

“Tenemos a los tipos que harán que sucedan las cosas en el campo, obtener las yardas después de la atrapada”, mencionó Jackson. “Debemos ver que suceda magia”.—ESPN