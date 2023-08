Tragedia en el Autódromo Yucatán; el peligro siempre acecha en la pista

El mundo del deporte motor reaccionó con tristeza y sorpresa por el lamentable accidente en que perdió la vida el joven piloto Yosmar de la Rosa, en el Autódromo Yucatán el domingo pasado.

Múltiples comentarios de pesar por el deceso acompañaron la incredulidad, por la experiencia del piloto y las condiciones de seguridad del trazado yucateco.

Como se informó, Yosmar de la Rosa falleció la tarde del domingo en la pista de Paraíso, Progreso, al estrellarse contra un muro de contención en la recta principal. El impacto fue brutal y la muerte prácticamente instantánea, aunque el malogrado piloto fue trasladado de emergencia a un hospital del norte de Mérida.

“Es parte del deporte motor. Todos sabemos que estamos expuestos a eso y, ocurrió porque ocurrió. Lo lamentamos todos los que estamos involucrados en esta disciplina, pero sabemos que el riesgo existe”, dijo el piloto de automóviles Luis Enrique Herrera Pérez.

Ante el fatal percance, se recogieron opiniones diversas, de pilotos, gente con conocimiento del tema y autoridades. En general, la reacción es que se trató de un error humano.

Riesgo en el automovilismo

Fue, el fatal percance, uno de los temas más comentados en el ámbito deportivo, haciendo que salgan a la mente accidentes fatales de grandes estrellas del automovilismo, como el de Ayrtion Senna en Fórmula Uno, entre otros. Lo que señalan es que es la realidad que se vive en el deporte motorizado.

“Nunca vamos a saber cuándo se te zafa una llanta, una tuerca, y aún teniendo todas las medidas de seguridad posibles, te puedes caer, resbalar, salir de la pista. Y va a parecer una contradicción, porque hablamos de que pasa incluso con todo lo de seguridad a tu favor, pero también debemos de correr con cuidado, corres con cierta cautela, consciente de lo que puede pasar, y ya cada quien sabe hasta dónde le pisa o le mete”, expresó Herrera Pérez, y reiteró que lo importante va a ser practicar este deporte con las máximas medidas de seguridad y los aditamentos de protección para el piloto.

“Y pasa porque pasa, no tenemos control sobre eso, pasa hasta con los mejores pilotos, las mejores pistas”, dijo Herrera, y señaló que “el Autódromo Yucatán, no es, digamos, un estacionamiento, una pista callejera. Se trata de un lugar especial para hacer estas pruebas, y aquí el tema es que pasó porque pasó”.

Y eso parece otra ironía: hablar de “sin control”, en un deporte en que prácticamente todo es controlado por medio de sofisticado equipo de cómputo.

Carlos Novelo Flota, primer yucateco que compite en Serie Nascar y actual contendiende en el Nacional de Kartismo, lamentó lo ocurrido en la pista de Paraíso, aceptando, como ha señalado en otras ocasiones, que es parte del deporte motor.

“Cada piloto, cuando se sube a competir en coches, motos, karts, etcétera, debe estar consciente de los riesgos a los que se enfrenta y debe saber cómo explorar los límites en cada situación, a veces nos pasamos de los límites y es cuando tenemos accidentes, pero es parte del deporte equivocarse”.

Novelo Flota, en su temporada de debut en Nascar, pilotando camionetas Truck, se enfrentó a algunos accidentes, y en su momento señaló que “son cosas que van a suceder siempre, hay que ir con cuidado en todo el tiempo”.

El director del Instituto del Deporte de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, estuvo presente en el Autódromo Yucatán media hora antes del suceso. “Se cuidan todos los protocolos cuando se da la autorización para realizar un evento de esta magnitud. Es loable mencionar a quienes vimos el vídeo, los pocos segundos (no minutos) en los que llegó una y posterior otra ambulancia”. El evento contó con todos los permisos de protección civil y de seguridad, y entendemos que es parte del riesgo como el box, los toros, los deportes de contacto, los clavados”, expresó. “Siempre habrán circunstancias alrededor de cada evento deportivo y siempre buscaremos ante todo la integridad de las y los que participan”.

El peligro, constante

Sergio Llerena Calderón, experto en el tema, dijo que “es infortunio, es una desgracia para el deporte motor. El que se meta en esto, de antemano sabe que puede pasar. Hace dos años fallecieron dos. El año pasado uno, en Cancún. Es el riesgo”. Indicó que, cuando hacen evaluaciones sobre los accidentes, toman en cuenta tres aspectos, como son la pista, la organización (logística y seguridad) y el piloto. “En este caso, el piloto… algo paso allí que ocurrió el percance fatal. Y eso pasaría aun teniendo con el 200 por ciento de seguridad. Por la forma en que vemos que pasó, esto iba a ocurrir”.

Incluso, hizo una observación sobre medidas de prevención: “Me lleva a un tema importante en el caso de Yucatán: la Secretaría de Seguridad Pública a cada rato exhorta a que se use el casco, pero aquí viene el caso: no solamente es el casco, sino cascos de cierta calidad, aunque la moto sea de una cilindrada baja, con un casco de calidad tienes una posibilidad mayor de sobrevivir. Aquí vemos comúnmente que los motociclistas usan cascos de electricistas, por ejemplo, y otras veces solo los ‘asientan en la cabeza’, no los sujetan como se debe. Entonces, doble riesgo: casco de deficiente calidad y no están sujetados. Tenemos una muy mala educación vial. Entonces, a todo eso: si sucede un accidente en una pista, con todas las medidas de seguridad y protección, imaginemos lo que ocurre con alguien que no tiene buen casco”.

El profesional del tema consideró que “todo se tiene que cuidar. Se debe tomar en cuenta cómo se maneja. En automovilismo, en motos, es necesario usar taje correcto, casco correcto, guantes correctos… Todo tiene un por qué. Y cuando hablamos de disciplina, de profesionalismo, a eso nos referimos, porque tienes que usar todo lo necesario, un traje de 20 mil pesos, por ejemplo, es una garantía de que tengas un mejor resultado en caso de un accidente. Pero eso, sin duda, no es necesariamente lo que lo evitará”.

Los percances, de acuerdo con los entendidos, son parte del deporte motor, circunstancia que estará allá siempre. Decenas de pilotos ofrecieron su respeto a Yosmar de la Rosa y lamentaron el deceso del “Golden Boy”, como se le conocía al piloto.

Pero de algo están seguros, al menos eso dicen en sus comentarios, están listos para esperar la bandera a cuadros que inicie la salida de la siguiente competencia. La carrera tiene que continuar, sin saber cuándo puede ser la última para los reyes de la adrenalina. Es notable el auge por esta disciplina. Tan solo en el Gran Premio Yucatán Racing Bike se registraron unos 400 pilotos en diversas categorías, lo que además representa la participación de técnicos, mecánicos, y trabajadores de logística.