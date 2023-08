Oro con récord mundial en Budapest

El estadounidense Ryan Crouser revalidó su corona de campeón del mundo de lanzamiento de bala en Budapest con 23.51 metros, récord en la historia de los Mundiales, secundado en el podio por el italiano Leonardo Fabbri y su compatriota Joe Kovacs.

Ryan Crouser, que batió el récord del mundo el pasado 27 de mayo en Los Ángeles estableciendo la nueva plusmarca en 23.56 metros, ganó en Budapest con un mejor lanzamiento de 23.51 que dejó para el final, sin ninguna otra prueba en la pista y con todo el público del Centro Nacional de Atletismo centrando sus miradas en él.

“Han sido los 20 días más estresantes de mi vida. La semana antes de irme me desperté con dolor en la pantorrilla y pensamos que tenía un desgarro parcial en la pantorrilla. Lo tratamos así, pero después de diez días sin mejoría hicimos que me viera un médico y nos dijo que tenía dos coágulos de sangre. Por suerte, conté con la ayuda de un gran equipo médico que me puso a salvo para volar, así que fue un alivio llegar hasta Budapest, a pesar de no haberme entrenado ni preparado adecuadamente las últimas semanas”, confesó el lanzador.

Con su victoria, Ryan Crouser amplía un palmarés que también incluye dos oros olímpicos (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020), el oro mundial de Eugene 2022 y las medallas de plata en el Mundial de Doha 2019 y en pista cubierta de Belgrado 2022.

En otra prueba, el equipo estadounidense del relevo 4x400 mixto se llevó el oro también con el récord mundial (3’08”80) que como país poseían en la distancia, después de que la holandesa Femke Bol, plusmarquista mundial de 400 en pista cubierta, se cayera al suelo a tres zancadas de la meta cuando estaba a punto de ganar.

La plata fue de Gran Bretaña (3’11”06) y el bronce de República Checa ( 3’11”98).

Por su parte, Gudaf Tsegay se proclamó campeona del mundo en la prueba de los 10,000 metros tras un final agónico en el que la neerlandesa Sifan Hassan, que iba en cabeza, se cayó en la recta final propiciando el triunfo de la etíope, secundada en el podio por sus compatriotas Letesenbet Gidey y Ejgayehu Taye.— EFE