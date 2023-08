VÍDEO. Faitelson y Joserra explotan por juegos del América como local

CIUDAD DE MÉXICO.- Con André Jardine al frente, las nuevas Águilas del América no terminan por convencer.

En la Leagues Cup 2023, quedaron eliminadas en octavos de final. Mientras que en el Apertura 2023 acumulan 4 puntos de 9 posibles tras derrotar a Puebla (3-0), empatar con Atlas (1-1) y perder con FC Juárez (1-2).

El conjunto de Coapa se ubica en la decimoprimera posición de la clasificación general, es decir, fuera de los puestos del nuevo formato de Play-In. Sin embargo, la escuadra azulcrema podría retomar el rumbo, ya que contará con la localía a su favor durante las próximas cuatro jornadas por cuestiones del calendario.

Debido al cambio de sede por las malas condiciones del terreno de juego, Atlas viajó a la Ciudad de México para jugar en el Estadio Azteca. Además, gracias al encuentro aplazado contra Querétaro de la Jornada 2, el equipo más ganador de México no ha salido de su fortaleza.

Desde la semifinal de vuelta ante Chivas del Clausura 2023, serán un total de ocho partidos consecutivos en los que América habría jugado en su propia casa, con el asterisco de que contra Cruz Azul será visitante administrativamente.

Dicha situación provocó que David Faitelson y José Ramón Fernández explotaron porque consideran que la Liga MX favorece al club que es propiedad de Televisa.

Por su parte, José Ramón Fernández manifestó ironía y sorpresa ante el comentario de su compañero.

"No me digas, ¿en serio? No me lo puedo creer, es insólito que el América mande en el futbol mexicano".