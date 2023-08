La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) volverá a enfrentar problemas legales, debido a que recibirá un total de 17 demandas presentadas por atletas y entrenadores de disciplinas acuáticas, quienes solicitan que el organismo que dirige Ana Gabriela Guevara les regrese las becas a las que deportivamente se han hecho acreedores.

"Son como 17 demandas más o menos, porque en algunas faltan alguna documentación", comentó el abogado Luis Jiménez a un medio de circulación nacional

Ana Guevara y Conade tienen al menos 17 demandas por parte de atletas

El licenciado contó que los deportistas toman esta decisión porque "se dieron cuenta que ya la única forma de obtener lo que por derecho les corresponde es a través de las demandas".

Jiménez puntualizó que lleva el caso puntual de "cinco clavadistas y dos entrenadores de clavados, la gente de clavados de altura y nadadores concretamente los que corresponden a las organizaciones de Nelson Vargas" y subrayó que: "cada asunto es independiente, no es un asunto colectivo, cada asunto tiene diferentes vertientes y se atiende de forma particular cada uno".

Atletas exigen a Ana Guevara becas correspondientes

La situación de las 17 demandas es totalmente distinta a la que presentaron en mayo pasado las integrantes de la Selección Mexicana de natación artística que posteriormente recibieron la resolución a favor de un pago retroactivo.

"Son temas diferentes porque no compitieron en 2022, entonces al no haber competido en 2022 y no tener resultados esto hace imposible el hecho de que hayan sido privados de algún derecho, la privación del derecho viene ahora que compiten en el Mundial de Fukuoka", explicó el abogado

Jiménez agregó que algunos atletas que compitieron en los pasados Juegos Centroamericanos también están solicitando la beca:

"recibieron los premios que dio el presidente de la República respecto a la participación, pero el haber obtenido los resultados, también les genera una beca y también se está demandando de eso".

Ana Guevara tendría ''problema personal'' con atletas, según abogado

Desde el análisis del abogado Luis Jiménez, le parece que la privación económica de la cual están siendo víctima los atletas de disciplinas acuáticas además de "ser ilegal" es un tema personal de Conade contra los deportistas.

"Sólo pasa con ciertas disciplinas, y hay otras disciplinas a las que Conade, sin importar cuál es la situación de la Federación, les da recursos sin ningún problema. Es evidente que el problema es un tema personal y no un tema ni administrativo, ni legal, ni de otra naturaleza, es un tema absolutamente personal", apuntó el experto en leyes.

Jiménez puso como ejemplo el tiro con arco y esgrima, quienes también enfrentan un desconocimiento de la Federación Mexicana y pese a ello

"Conade está entregando los recursos directamente a los atletas, entonces a título personal, el problema de Conade con los deportistas acuáticos y con algunos de raquetbol como Paola Longoria y con Samantha Salas, es un tema personal, de venganza o de alguna situación que no tiene nada que ver con la legalidad como lo ha argumentado Conade".

Ana Guevara no está enterada aún de las 17 demandas

Hasta el momento el organismo que encabeza Ana Gabriela Guevara todavía no está enterada de todas estas denuncias que tienen contra la institución deportiva.

"no ha sido notificada de las demandas, estamos en el proceso, hoy me acaban de notificar la admisión de dos de las demandas".

Luis Jiménez adelantó que será alrededor del próximo 8 de septiembre cuando "tendría el grueso de las demandas emitidas y ya tendríamos una información concreta del proceso".

Las demandas de las cuales Jiménez es el representante legal son ajenas a las que recientemente presentaron los integrantes de las selecciones nacionales de polo acuático, que piden a Conade lo siguiente:

"el regreso de sus becas, espacios, insumos materiales y humanos, planes de herramientas necesarias para ejercer al máximo su deporte."