Franco, colocado por MLB en lista administrativa

Wander Franco fue colocado s en licencia administrativa por las Grandes Ligas, al mismo tiempo que las autoridades en su natal República Dominicana investigan al estelar campocorto por un supuesta relación con una menor de edad.

Franco, de 22 años, podrá cobrar salario y sumar tiempo de servicio durante la licencia administrativa bajo un acuerdo con la asociación de peloteros que no fijó plazos para tomar un decisión sobre una posible sanción.

“Hay que dejar que el proceso siga su curso”, dijo el mánager de las Rayas Kevin Cash previo al juego contra los Rockies de Colorado. “A lo mejor no vale la pena comentar otra cosa”.

Franco entró a la lista restringida por una semana el 14 de agosto, cuando MLB abrió una pesquisa a raíz de una serie de publicaciones en las redes sociales que insinuaban que el jugador tiene una relación con una menor. AP no ha podido verificar las publicaciones.

MLB aclaró que el cambio a un licencia administrativa no representa una medida disciplinaria bajo la normativa conjunta del deporte sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil. La licencia administrativa no contempla el mismo límite de siete días, por lo que es posible que Franco no vuelva a jugar este año.

A mediados de la semana pasada, fiscales dominicanos informaron a AP que la investigación en el país había quedado en manos de una división especializada en la provincia de Peravia. La Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia y Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de la provincia del sur del país realizaba levantamientos e indagatorias por la supuesta relación ilícita, dijo Ángel Darío Tejeda Fabal, procurador fiscal titular de Peravia.

Se prevé que MLB esperará que se complete esa investigación para decidir si sanciona al pelotero, dijo a AP una persona con conocimiento del proceso. La persona pidió no ser identificada debido a que no se ha emitido un anuncio al respecto.

Las Rayas dijeron que apoyan la decisión de MLB y señalaron que “están dedicados a mantener altos estándares de integridad, tanto dentro como fuera del terreno”.

“Agradecemos la comprensión y la paciencia de nuestros aficionados y seguidores mientras esta situación sigue su curso”, añadieron.

Franco fue descartado de la alineación titular de las Rayas el 13 de agosto. Cash explicó entonces que le habían dado un día libre y Franco no se embarcó con el equipo para una gira de seis juegos en la costa oeste tras ingresar a lista restringida.

El receptor de las Rayas, el panameño Christian Bethancourt señaló que la investigación de Franco no es una tema de discusión en el equipo.

“La verdad es que nos hablamos sobre eso, nadie”, dijo el panameño. “Seguimos igual. Tenemos que venir al estadio y jugar. Tenemos que ganar los juegos y en eso estamos”.—AP