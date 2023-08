El toro bravo, en boca de poetas y marqueses

Amigos aficionados…

Repasaba ayer varios puntos sobre la historia. Del pasado, recordaba que hace unos meses publicamos aquí varias frases taurinas, y precisamente estando en miércoles, mientras leía, me topé con una y otra me la enviaron más tarde.

Una, con motivo de la conmemoración, hace unos días, del aniversario luctuoso del gran Federico García Lorca, que fue, no hay duda, el más grande poeta de la España de inicios de siglo pasado. Y dice la cita (compartida por Ignacio Silveira Gómez), sencillamente, lo siguiente: “Los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo”. García Lorca, fusilado por el franquismo en la Guerra Civil, fue amigo de Ignacio Sánchez Mejía, torero muerto por una cornada. Y de él, escribió “Llanto por Sánchez Mejía”, una verdadera obra, igual que “A las cinco de la tarde”.

Y la segunda, me la compartió ayer Antonio Rivera. Dice: “Señor Marqués de Albaserrada… ¿Será capaz usted de criar un toro que sirva a los toreros?”. La respuesta del marqués: “un toro no es un camarero”.

Así de sencillo. El toro tiene que ser bravo, fiero, no dócil. Si no, no sería toro bravo. Y ni habría Fiesta, la más culta, como apuntó el gran García Lorca.