Le piden otro título de goleo a Henry Martín

Emilio Azcárraga, dueño del América, confía en que el goleador del equipo azulcrema, el yucateco Henry Martín puedo alzarse con el bicampeonato de goleo en el Apertura 2023.

Azcárraga Jean estuvo presente ayer en el Nido de Coapa para hablar sobre la labor social que realiza el club y en su intervención tomó unos segundos para dirigirse a Henry, quien actualmente sufre una lesión en la pantorrilla derecha que lo mantendrá fuera de actividad dos semanas más.

El propietario del club espera que Henry regrese lo más pronto posible y pueda pelear por el título de goleo, mismo que tiene como actual galardonado al centro delantero emplumado.

“Ya te queremos ver de titular, y aunque llegues un poco tarde queremos verte como campeón de goleo otra vez”, señaló.

En el mismo tenor, el empresario reconoció el esfuerzo que hizo Henry Martín por reportar con el club lo más pronto posible después de su participación con l el Tricolor en la Copa Oro.

“Henry, me da gusto verte mejor. Gracias por la labor incansable hecha y no nada más por el Club América, también para la selección mexicana y por no haber tomado descanso. Aquí eso se valora”, expuso.

El jugador estuvo presente en la presentación que se celebró la mañana de ayer en las instalaciones del club, pero previamente entrenó por separado.

Según información de ESPN, Henry ha comenzado a tener una mayor carga de trabajo en sus entrenamientos. Sin embargo, está descartado para los juegos de las próximas dos jornadas.

La única actividad que ha tenido Henry en el semestre con las Águilas ha sido en la Leagues Cup, en donde hizo dupla por primera vez con el fichaje bomba del equipo, el atacante colombiano Julián Quiñones.— ESPN