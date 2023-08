"Checo" Pérez cree que recibirá apoyo de la afición en Países Bajos

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de un mes de descanso, la Fórmula 1 reanuda las acciones con el Gran Premio de Países Bajos, donde el actual líder del campeonato mundial de pilotos y futuro campeón, Max Verstappen, será local y buscará igualar un récord de victorias. Sin embargo, su compañero Checo Pérez bromeó con un posible apoyo de los locales al mexicano. Sin lugar a duda, la afición de Red Bull es de las más ruidosas y apasionadas de todo el automovilismo y lo hacen notar cuando sus pilotos visitan sus países de origen.

En este caso, le toca lucirse al 'Ejército Naranja' aunque el tapatío realizó una broma en la cual afirmó que lo apoyarán a él. "Sí, definitivamente creo que me apoyarán ya que les resulta difícil reconocer a qué Red Bull pertenece quién" declaró entre risas el mexicano.

"Espero que me apoyen. El Ejército Naranja siempre me han mostrado su apoyo y también se solidariza conmigo" agregó.

Si bien faltan alrededor de 10 carreras para ponerle punto final a esta temporada, los 125 puntos de distancia entre Verstappen y Pérez, que ocupa el segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos, indican que, salvo tragedia, el neerlandés volverá a proclamarse campeón de la Fórmula 1.

Finalmente, "Checo" habló sobre las críticas que recibe en redes sociales y los rumores sobre su posible salida del equipo austriaco. "No sigo las redes sociales, lo primero; y después, durante el verano, he estado muy ocupado pasando un buen tiempo y no escucho todo eso, solo me centro en lo que debo hacer. No miro lo que dice la gente sobre mí o sobre mi carrera, sé de lo que soy capaz y lo que he hecho. Cuando la gente no está aquí, es muy fácil hablar, esta es la forma en la que funciona el mundo del deporte, pero lo importante es estar desconectado y rendir al máximo de tus posibilidades", confesó.