Se busca llegar a cuartos de final en el Mundial

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, apuntó a los cuartos de final en el Mundial México-Estados Unidos-Canadá 2026 y a las semifinales en el Mundial 2030 con la selección mexicana.

“Se vale soñar. Si estamos en los ocho primeros en 2026, hay que pensar para arriba. Para grandes metas es fundamental que crean que es factible. Es importante tener un logro previo. Queremos ser campeones del mundo, pero hay que ir en un proceso progresivo y eso se hace con mucho trabajo”, dijo ayer en conferencia de prensa.

“Yo sueño con semifinales (Mundial 2026), Ivar se quedó corto. Muchos países se han metido. Será el Mundial en nuestro país y no sabemos cuándo tendremos otro”, dijo por su parte Duilio Davino, director deportivo de la selección mayor en la misma conferencia de prensa.

De igual forma, el mismo Sisniega confesó que además de las metas que tienen para brillar en las siguientes dos Copas del Mundo, se suma el arribar a las semifinales de la Copa América, así como el regresar a la cima de la Concacaf, esto luego que Estados Unidos ha tomado protagonismo en la zona.

“No somos hoy líderes en Concacaf y tenemos que recuperar ese espacio como una de las metas importantes”, compartió el directivo.

Ante eso, tanto Duilio Davino, como Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana, esperan llegar a la siguiente Copa del Mundo en su cargo, esto debido a que saben que su trabajo va a ser revisado de manera constante.

“No solo se revisa el resultado, sino varias cosas, no sólo dependemos de que la pelota entre o no. No solo Jaime, sino yo también, estaremos en revisión constante, ojalá podamos seguir no sólo hasta el 2026 sino lo más adelante posible”, concluyó Davino.

Quiñones, mexicano

El delantero Julián Quiñones rechazó una convocatoria de la selección de Colombia, su país natal, y jugará en cambio por el combinado absoluto de México, como naturalizado.

La información fue compartida por el Duilio Davino, quien además aseguró que el Tri espera todavía conseguir el regreso de Carlos Vela.

Quiñones, jugador del América, marcó 13 goles y fue subcampeón anotador del torneo pasado con el Atlas.

“Lo llamó Colombia y se contestó a través de América y de la Federación Mexicana que ya está hecho el cambio de asociación y que él quiere (representar) a México”, dijo Davino.

El dirigente reveló que tanto él como Jaime Lozano habían hablado con el exjugador de los Venados.

“Nos hizo saber su postura de representar a México, pero falta la carta de naturalización y el cambio ante FIFA”, agregó Davino. “Es cuestión de tiempo para que sea elegible”.

“Julián es mexicano y quiere jugar para México, ya lo declaró, hablamos con él. México le dio una oportunidad de vida y él quiere demostrar cuando sea convocado”, dijo Lozano. “Es un jugador que se ha puesto de moda, pero lleva jugando a gran nivel por muchos años”, agregó.

En su primer torneo con América, Quiñones ya suma un par de anotaciones en cuatro partidos.

Lozano dijo que, además de citar a Quiñones, buscará fortalecer a la selección con el regreso de Vela.

El jugador de Los Ángeles FC, de 34 años, no juega para la selección desde el Mundial de Rusia 2018. En el proceso anterior con el argentino Gerardo Martino descartó volver a jugar con el Tri.

“La selección es de todos y vamos a hablar Jaime y yo con Carlos Vela para saber si quisiera regresar. Si está en un momento bueno y que Jaime lo decida llamar podría ser porque la selección es de todos y nadie tiene las puertas cerradas. Necesitamos tener a los mejores”, agregó Davino.

El dirigente dijo además, sin especificar nombres, que no hay jugadores vetados en la selección mexicana, lo cual podría representar el regreso también de Javier Hernández, artillero del LA Galaxy, que no representa al país desde el 2019.

“Chicharito” es el goleador histórico de México, pero Martino lo descartó después de su supuesta participación en una fiesta no autorizada luego de un partido ante Estados Unidos en septiembre del 2019.— ESPN Y AP