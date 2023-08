México pelea en Valencia

El conjunto de México peleó al tú por tú con las potencias ayer en su participación en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica, que se disputa en el Pabellón de la Feria de Valencia, España.

En el ejercicio de tres listones y dos pelotas, México, con una histórica actuación de tres integrantes yucatecas, se ubicó en la séptima posición, pero en su actuación en la rutina de cinco aros las tricolores no las tuvieron todas consigo y se fueron al lugar 14, alejándose de la obtención directa del boleto para los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

En este Mundial, el conjunto mexicano lo integraron las yucatecas Adirem Tejeda Amaro, Dalia Alcocer Piña y Julia Gutiérrez Pereyra, dirigidas por la entrenadora Blajaith Aguilar. En cintas trabajaron con seguridad, pero en aro mostraron errores en la salida, que afectaron todo, ante las grandes potencias de esta disciplina.

De acuerdo con sus calificaciones, México se metió a las finales del all around del Mundial, pero no cumplió con su objetivo de clasificarse de forma directa a los Juegos de París 2024.

Cinco boletos olímpicos estuvieron en disputa en este Campeonato Mundial de Valencia y se los adjudicaron Brasil, China, Italia, Ucrania y Alemania (las teutonas quedaron debajo de Francia, pero como las galas serán las anfitrionas en 2024, cedieron su posición a la inmediata, que fue Alemania).

La sorprendente combinación de Israel se apoderó de la medalla de oro, por delante de China (70.800 puntos contra 70.050) y de España (68.600), de forma respectiva. Bulgaria, que fue duodécima en Valencia, ya tenían asegurado su pasaporte para la justa parisina de 2024, junto con España e Israel.

México, que ayer tuvo calificaciones de 62.250, peleará por su boleto durante los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, a disputarse en octubre próximo.— Gaspar Silveira Malaver