Messi debuta con gol

Lionel Messi se estrenó en la MLS con un gol a los 89 minutos para que su Ínter Miami derrotara 2-0 a los Red Bulls de Nueva York y rompiera una racha de 11 partidos sin ganar, con lo cual salió del fondo de la tabla de posiciones.

Tras ingresar a los 60 minutos, el campeón mundial argentino remató a placer con el arco vacío luego de tirar una pared con Benjamín Cremaschi.

Por primera vez en su aventura en el fútbol estadounidense, Messi se quedó en el banco de suplentes para su primer partido de la MLS, sin participar en el calentamiento. Aclamado por la afición en un estadio ajeno, Messi se sentó en el extremo izquierdo de la banca, acompañado por el volante Sergio Busquets.

Los goles de Messi y del volante paraguayo Diego Gómez — a los 37 minutos — hicieron rugir de felicidad el estadio.

Miami venía sumido en una racha de 11 partidos sin ganar en la liga de Estados Unidos y apenas una victoria como visitante en la temporada. La victoria le dejó con 21 puntos para desplazar a Toronto FC y ubicarse penúltimo en la Conferencia Este, aún lejos de los puestos de clasificación a playoffs.

La suplencia de Messi no sorprendió. El astro de 36 años había acumulado 390 minutos en sus últimos cuatro partidos, repartidos en las últimas dos semanas en dos torneos de copa. Ello incluyó los 120 minutos y una tanda de penales en la victoria ante Cincinnati el miércoles para acceder a la final de la US Open Cup. Messi debutó con Miami el 21 de julio en la Leagues Cup y anotó 10 goles en siete partidos de ese certamen, en el que Miami atrapó el primer título de su historia. Aunque no marcó en la US Open Cup, el 10 repartió un par de asistencias frente a Cincinnati, y anotó en la tanda.