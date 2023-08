Rodgers no se arriesga

Aaron Rodgers, nuevo quarterback de los Jets de Nueva York, se perderá el encuentro del Salón de la Fama 2023 ante los Cafés de Cleveland que abrirá hoy la pretemporada de la NFL.

“En este momento no jugará, creo que hay posibilidad de que lo usemos ante Carolina o Tampa Bay en las prácticas conjuntas, o en el último juego de pretemporada ante los Gigantes”, explicó el entrenador de los Jets, Robert Saleh.

El coach no quiere arriesgar a una lesión al veterano de 39 años que se prepara para su primera temporada con los Jets luego de pasar 18 años en los Empacadores de Green Bay, equipo con el que ganó un Super Bowl.

Rodgers, quien no participa en una pretemporada desde el 2018, se dijo dispuesto a actuar, aunque dejó en manos de su entrenador la decisión.

“No me importaría jugar en la pretemporada. Si Robert dice ‘vamos’, entonces hagámoslo, pero la mayoría de los entrenadores simplemente tienen ese temor de que surja alguna lesión y prefieren no arriesgarte”, reconoció el mariscal de campo cuatro veces designado Jugador Más Valioso de la temporada de la NFL.

El Juego del Salón de la Fama abrirá las actividades de la temporada 104 de la NFL. Este partido se realiza desde 1962, un año antes de la apertura del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, museo en el que se reconoce a las leyendas de este deporte.

El evento servirá para enaltecer a los nuevos integrantes del recinto ubicado en Canton, Ohio.

La generación 2023 del Salón de la Fama la componen Joe Thomas, tackle ofensivo de los Cafés de Cleveland; y los defensivos Joe Klecko y Darrelle Revis, de los Jets de Nueva York, quienes fueron jugadores históricos de los contendientes de este partido.

Completan la lista los ex jugadores Rondé Barber, de los Bucaneros; Chuck Howley, de los Vaqueros; Zach Thomas, de los Delfines; DeMarcus Ware, de los Broncos; y los ya fallecidos Ken Riley, ex esquinero de los Bengalíes, y Don Coryell, ex entrenador de los Cargadores.

La ceremonia en la que ingresarán al Salón de la Fama estos nueve elementos se realizará el sábado 5 de agosto en el Tom Benson Hall of Fame Stadium, mismo lugar en que se efectuará hoy el partido Jets-Cafés.—EFE