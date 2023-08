"Checo" saldrá de Red Bull al finalizar la temporada: Ralf Schumacher.

CIUDAD DE MÉXICO.- Sergio "Checo" Pérez tendría sus días contados con Red Bull según las declaraciones de Ralf Schumacher. Pese a que actualmente se ubica en el segundo lugar del campeonato de pilotos con 201 puntos, debajo de su compañero Max Verstappen, las últimas actuaciones del mexicano no han dejado un buen sabor de boca en el equipo austriaco.

"Checo" ha enfrentado problemas con su monoplaza tanto en las clasificaciones como en las carreras, descuidos que le han costado puntos e incluso podios y, según esto, son hechos por los que Ralf Schumacher piensa que los días de "Checo" Pérez están contados en Red Bull.

"Pérez lució muy malhumorado, desencajado y también ausente en el fin de semana, creo que ya hay acuerdos sobre una separación al final de la temporada", afirmó el expiloto de la Fórmula 1 a Sky Sports. Schumacher piensa que al tapatío le ha costado trabajo afrontar las críticas de Helmut Marko y por ello comete errores como los del fin de semana.

"Helmut Marko, no es precisamente conocido por su forma afectuosa de tratar a Pérez, creo que Pérez como persona no ha podido lidiar con eso de la mejor manera, así es como me explico esos graves errores", añadió Ralf.

Christian Horner da espaldarazo a "Checo" Pérez

Pese a los rumores de una posible salida antes de tiempo del mexicano de la escudería de Red Bull, el jefe de equipo, Christian Horner, ha salido a confirmar en varias ocasiones que el mexicano continuará al volante de la escudería austríaca para la temporada 2024, contradiciendo incluso lo dicho por el asesor del equipo, Helmut Marko, quien hace unos días dijo que la permanencia del jalisciense no era segura.

Christian Horner defendió la posición de Pérez en el equipo y señaló que seguirá siendo parte de la alineación principal junto al actual campeón de la Fórmula Uno, Max Verstappen.

"La situación de 'Checo' para el año que viene está clara. Es piloto de Red Bull Racing. Tenemos un acuerdo con él", dijo el CEO.

"Independientemente de los acuerdos, estamos contentos con el trabajo que está haciendo. Vieron su pilotaje hoy, tuvo mala suerte con el limitador de velocidad del pitlane", expresó Horner después de que Pérez perdiera el tercer lugar en el Gran Premio de Países Bajos al ser penalizado con cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el ingreso a pits, dejando así la tercera posición del podio para Pierre Gasly, de Apine. "Así que está haciendo su trabajo. Es segundo en el campeonato del mundo. Hoy has visto su actuación. Ha tenido mala suerte con la sanción por exceso de velocidad. Y esperemos que pueda sumar más victorias antes de que acabe el año", añadió.

La declaración de Marko fue la siguiente: "Siempre hay que tener un plan B. Veremos qué hacemos con Pérez el año que viene", y Horner contrarrestó con lo siguiente: "Es segundo en el campeonato del mundo, es el único piloto, además de Max, que ha ganado grandes premios este año". El piloto de Jalisco lleva siete podios en lo que va de este 2023, además es segundo en el Campeonato de Pilotos con 201 puntos.

Estas fueron las declaraciones de Sergio Pérez tras quedar fuera del podio en el Gran Premio de Países Bajos