Edson Álvarez suma nuevo apodo tras su llegada al West Ham; Daily Mail lo "bautiza"

CIUDAD DE MÉXICO.- Edson Álvarez vivió un cambio en su carrera, en el verano salió del Ajax para fichar con el West Ham de la Premier League donde ya fue bautizado con un nuevo apodo. Álvarez llegó a los "Hammers" generando dudas en la afición, exjugadores del equipo y de la prensa inglesa, pero tras sus primeros partidos la percepción ha cambiado para bien.

Edson apenas sumas 93 minutos disputados con el West Ham en dos partidos de la Premier League, donde ya vencieron al Chelsea y al Brighton, su actuación ha convencido a la gente del club al grado de ya ser apodado por la afición. Uno de los sobrenombres que tenía Álvarez era "El Machín" y ahora, en Inglaterra el diario "Daily Mail" lo ha bautizado como "The Animal" (El Animal). Todo se debe a la forma en la que el mexicano defiende, pelea y se entrega por recuperar el balón a lo largo del partido. Si bien "The Animal" es un apodo del diario y que se ha hecho viral en redes, dentro del West Ham nombran al originario de Tlalnepantla como "Eddy", es decir, un diminutivo de Edson.