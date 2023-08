Pretenden seguir con la expansión en 2024

En su reciente visita a Mérida, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana, confirmó que el circuito de verano tendrá expansión para 2024, abriéndose para dos equipos más. Y esos dos equipos tienen nombre y apellido, al menos en el contexto que maneja la Liga Mexicana: Conspiradores de Querétaro, que nacerán para la pelota profesional, y una novena para la capital de Chihuahua, que todo indicará que se llamará Dorados, mote conocido para esa plaza.

Pero ayer circularon versiones de que, al menos en el caso de la capital chihuahuense, no estaría financieramente lista para volver. El portal de “Béisbol puro”, que dirige Roberto Espinoza desde Puebla, dio dos detalles que llaman la atención.

Uno, que los Generales Durando están listos para anunciarle a la Liga Mexicana que se mudarán de plaza, yéndose a Chihuahua, sí, pero no a la capital, sino a Ciudad Juárez, donde hace varias décadas jugaban los Indios (finalistas en 1984 ante Yucatán en su mejor momento). La salida de los Generales se había mencionado desde tiempo atrás.

Otro, que lo de tener béisbol en Chihuahua capital está descartado, al menos para 2024, porque aunque tienen un estadio ideal para la pelota profesional, no tienen al que será su propietario, y si no encuentran pronto a un empresario que cumpla con los requisitos que exige la liga, no habrá béisbol en los “chihuas”.

En la conferencia de prensa en que anunciaron la Baseball Champions League, Horacio de la Vega se dijo con la certeza de que esas dos plazas entrarían.

El problema radica, y se insistió en preguntarle, es que en la temporada 2023 hubo equipos con severos problemas, como los Piratas de Campeche, con asistencias para llorar, o los Mariachis de Guadalajara, que perdieron un partido por forfeit al negarse a jugar por falta de pagos de salarios.

De la Vega comentó, el miércoles de la semana pasada, que todo marchaba bien y que buscaban crecer más a la LMB, que el espectáculo iba creciendo para agrado de los aficionados. Equipos como Bravos de León y los Generales pasaron apuros con la asistencia a sus parques, mismo problema que tuvieron los Rieleros de Aguascalientes. De los hidrocálidos se dice que podrían salir de esa ciudad.

Muchos equipos terminaron mal deportivamente hablando, además, de forma especial en la Zona Sur, de allí que exista crítica contraria, en el sentido de que sería mejor mantenerse en 18 o reducir a 16 para aumentar la calidad del espectáculo que se brinda en el terreno.

Estuvo más peleada la Norte, con mayores recursos e infraestructura, pero también con sus apuros, de allí a la idea que los Generales, que no estuvieron mal, quieran mudarse de ciudad, poniendo en peligro lo que dijo De la Vega: que Chihuahua capital tendrá equipo. Ciudad Juárez podría adelantarse.— Gaspar Silveira Malaver