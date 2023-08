Frances vence a Offner y está en la tercera ronda

La victoria de Frances Tiafoe en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos no tuvo mucho drama. Se adelantó pronto y no sacó el pie del acelerador. Apenas afrontó una bola de quiebra, la cual salvó. Sus voleas fueron exquisitas. Su adversario —totalmente abrumador— recibió tratamiento por una molestia en el cuello.

Lo evidente fue que Tiafoe, el décimo cabeza de serie, se está gozando este momento en su vida. Aquí era donde quería estar, sin importar las circunstancias del partido.

Bajo los reflectores de un Grand Slam, absorbiendo la atención de miles de espectadores en las gradas del estadio Arthur Ashe, devolviendo el cariño al derrotar 6-3, 6-1, 6-4 al austriaco Sebastian Offner en algo más de una hora y media.

“Me encanta todo. La batalla uno contra uno. El dejarlo todo. Todo el mundo pendiente de ti y del rival. Compites como un desquiciado. Todos anticipando el partido. Y se trata de quién lo que desea más”, se explayó el estadounidense al ser entrevistado previo al US Open.

Sabía que Ofner era un debutante en el US Open y, tras su victoria, indicó que procuró “sacar provecho al entorno”.

Hace un año en Flushing Meadows, la carrera de Tiafoe cambió al igual que su vida. Derrotó a Rafael Nadal en la cuarta ronda y alcanzó las semifinales de un grande por primera vez, exigiendo al límite al eventual campeón Carlos Alcaraz.

“Estoy completamente abierto a que el resto del mundo pueda seguirme. Que pase lo que tenga que pasar. Me encanta que la gente me alienta. Todo el mundo pagó dinero que costó para verme. Y me gusta que puedan verme", dijo Tiafoe. “Y también quiero ganar”.

En tanto, Taylor Fritz derrotó 6-1, 6-2 y 6-2 a Juan Pablo Varillas en el partido que cerró la jornada.— AP

PÁGINA 5