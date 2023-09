Bonmatí apoya a Hermoso

La española Aitana Bonmatí aprovechó su discurso en la ceremonia de premiación de la UEFA para expresar su apoyo a su compañera que recibió un beso no consensuado del presidente de la Real Federación Española de Fútbol después de la final del Mundial femenino.

Bonmatí fue nombrada como la mejor jugadora del año en la gala que se celebró en medio de una crisis para el órgano rector del fútbol europeo, provocada por el comportamiento del vicepresidente Luis Rubiales durante la final del Mundial.

Rubiales se ha negado a renunciar a la presidencia de la RFEF a pesar de la indignación por su comportamiento con Jennifer Hermoso durante la premiación tras la victoria de España sobre Inglaterra en Sydney.

“Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, ni faltas de respeto”, declaró en el escenario. “A mi compañera Jenni y a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore”.

Rubiales no asistió al evento luego que fue suspendido por la FIFA el sábado, dos días después de que el organismo abrió un caso disciplinario en su contra.

“No están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español”, comentó Bonmatí. “Venimos de ganar el Mundial pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar”.

La ganadora del premio a mejor entrenador en el fútbol femenino, Sarina Wiegman, también tocó el tema.

Wiegman elogió a las jugadoras españolas que vencieron a su equipo de Inglaterra 1-0 en la final, diciendo que jugaron “un gran fútbol que todo el mundo disfrutó”.

“Todos conocemos los problemas en torno al equipo español”, dijo la holandesa. “Realmente me duelen como entrenadora, madre, esposa y ser humano”.

Wiegman ganó el premio por encima de dos entrenadores españoles: el polémico técnico de la selección Jorge Vilda y Jonatán Giráldez del Barcelona, quien llevó a un equipo que incluía a Bonmatí al título de la Liga Femenina de Campeones.

Bonmatí fue una de 15 jugadoras que se rebeló al estilo de entrenamiento de Vilda y se negó a jugar para él. Fue una de solo tres jugadoras que regreso y fue elegida para ir al Mundial.

Decenas de futbolistas, incluida la también nominada al premio Olga Carmona, se niegan a jugar para la selección mientras Rubiales continúe en el cargo.

Haaland, el mejor

El Manchester City, campeón de la Liga de Campeones, la Premier y la Copa FA, barrió con los premios varoniles.

Erling Haaland ganó el premio al mejor jugador superando a su compañero Kevin De Bruyne y al argentino Lionel Messi.

Pep Guardiola obtuvo el premio a mejor entrenador por encima del técnico del Ínter de Milán Simone Inzaghi y Luciano Spalletti, extécnico del Nápoles y ahora de Italia.— AP