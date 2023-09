Juárez necesita el triunfo para ser líder del torneo

Los Bravos de Ciudad Juárez podrían amanecer mañana como líderes de la competencia, situación que no pudo ser la fecha pasada luego de un traspié inesperado.

El conjunto fronterizo abre el telón de la fecha siete del Torneo Apertura 2023 cuando se vea las caras hoy por la noche con los mazatlecos.

Con el Estadio Olímpico “Benito Juárez” como escenario, los Bravos pueden sumar de a tres con los Cañoneros para tomar por asalto la cúspide. Ahora tienen 11 unidades en seis partidos, dos menos que el San Luis (líder) y las Chivas (abajo por diferencia de goles).

Los “Cañoneros”, por su parte, marchan en la decimotercera plaza con seis unidades y vienen de igualar a uno ante Tijuana.

Hugo González, arquero de Mazatlán, señaló que están listos para verse las caras hoy con Juárez.

“Está jugando muy bien, tiene jugadores importantes ya recuperados”, comentó González acerca del equipo de Juárez. “son rivales directos por el tema de las multas”.

Por su parte, Diego Mejía, director técnico de Bravos, señaló que el descalabro ante Puebla le deja muchas enseñanzas.

“Es justa la derrota porque más que un equipo como el nuestro, por más que estemos con once puntos no nos podemos relajar ni un minuto. Que no se nos olvide, nosotros somos Juárez y tenemos que jugar los 90 minutos concentrados”, dijo.

Por su parte, los Xolos de Tijuana buscarán aprovecharse de un Puebla que continúa acéfalo.

El conjunto poblano, tras el chasco de la contratación de Gerardo Espinoza, llega sin director técnico —al menos oficial y en cancha— al partido de hoy.— EFE