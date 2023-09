¿Dónde ver los partidos de NFL hoy EN VIVO? Horarios y canales

Ya comenzó la temporada de la NFL y aquí te decimos dónde ver los partidos hoy en vivo y cuáles son sus horarios. Desde el pasado jueves las actividades de la NFL 2023 se pusieron en marcha y este domingo se disputarán la mayor cantidad de partidos de la Semana 1.

Los emparrillados están de vuelta, tras una larga espera de sus aficionados, que ahora están al pendiente, sobre todo los jueves, domingos y lunes, para ver qué presentan y cómo terminan sus equipos sus respectivos compromisos. Cabe recordar que la actual campaña arrancó con la victoria de los Detroit Lions 21-20 sobre los Kansas City Chiefs.

¿A qué hora y por dónde ver los partidos de hoy en la NFL?

Falcons vs Panthers: 11:00 horas

Texans vs Ravens: 11:00 horas

Bengals vs Browns: 11:00 horas / Izzi

Jaguars vs Colts: 11:00 horas

Tampa Bay vs Vikings: 11:00 horas

Titans vs Saints: 11:00 horas

49ers vs Steelers: 11:00 horas / Fox Sports

Cardinals vs Washington: 11:00 horas / Fox Sports

Green Bay vs Bears: 14:25 horas

Raiders vs Broncos: 14:25 horas / Fox Sports

Dolphins vs Chargers: 14:25 horas / Fox Sports

Eagles vs Patriots: 14:25 horas / Canal 5

Rams vs Seahawks: 14:25 horas

Cowboys vs Giants: 18:20 horas / ESPN

Vaya flow que trae el amigo Joe Burrow, qué pasada uD83EuDD75pic.twitter.com/A5DFMbFoTj — Ready Hut (@Ready_Hut) September 10, 2023

Todos los juegos se pueden ver a través de NFL Game Pass, así como en plataformas de streaming como Star plus y Amazon Prime Video.