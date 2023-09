El ayer y el hoy del béisbol en Yucatán

Lector, a temprana mañana en el Diario de Yucatán me entero de la eliminación de los Leones ante los Pericos de Puebla. Pero con alegría veo que un yucateco, Luis Borges, recibe el trofeo que acredita como campeones de la Zona Sur a las aves de verde plumaje. Y digo con satisfacción porque es uno de los últimos yucatecos que izó la bandera del Estado como representante de esta tierra en nuestra pelota profesional.

Si usted revisa el rol de jugadores que conformaron el plantel de los excampeones, verá que no hay ningún yucateco en sus filas en el arranque de temporada, y fue poco su aporte en el largo calendario. ¿Dónde quedaron los Comas, los Burgos, los Berzunza, los Peraza, los Pacho, los Rivero, los Montañez, los Auais?

Hablando de este tema, un compañero modelista me hizo otra pregunta: ¿Y en dónde quedaron los campos de béisbol que existieron en la mayoría de las poblaciones que conforman nuestro bello, pero hoy futbolista estado?

La anterior me hizo recordar mi juventud como beisbolista, que me permitió jugar en muchas poblaciones, donde solo se practicaba el rey de los deportes. También me trajo a la mente la época del auge del henequén, que permitía hacer posible la práctica del béisbol, por el costo que representa en comparación con el fútbol.

Hoy el deporte de las patadas ha venido a ocupar muchos de esos campos, lo que nos da la esperanza de ver en un futuro a más Henrys Martín en los equipos profesionales.

La tristeza que me dejó la eliminación de las fieras se fue evaporando cuando veo las fotos de la inauguración y la primera fecha de un campeonato más de la Liga Yucatán, semillero actual de nuestro béisbol, donde estoy seguro surgirán futuros profesionales que aparecerán en la nómina de los Leones.

Volviendo a nuestros Leones, gracias a Norberto Obeso, los gemelos Alan y Abraham López, Ángel Chavarín, Manuel Chávez, Luis Juárez, Wálter Ibarra y Sebastián Valle, que fueron los únicos mexicanos de nacimiento que estuvieron en el róster inicial de la temporada ya concluida, y a todos los demás integrantes que hicieron posible una campaña que confirmó, estoy seguro, que tenemos la mejor afición del béisbol mexicano. Mérida, septiembre de 2023