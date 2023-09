''Canelo'' muestra su poder

A poco más de dos semanas para su combate frente al estadounidense Jermell Charlo, el campeón indiscutido de las 168 libras Saúl “Canelo” Álvarez continúa con sus entrenamientos, todo con miras a ponerse a punto. Y como parte de su preparación, el tapatío realizó un entrenamiento virtual.

Durante una hora la transmisión contó con más de 38 mil usuarios, quienes pudieron ver a Álvarez en la intimidad de su campamento.

La pelea marca el regreso de Álvarez, con marca profesional de 59-2-2, a Las Vegas. En su más reciente presentación, en mayo, venció a John Ryder en combate escenificado en Jalisco.

Charlo (35-1-1) lleva más de año sin pelear: su más reciente pelea fue en mayo de 2022, cuando le ganó a Brian Carson Castaño.

“Siempre quiero hacer las mejores peleas que existen. Estoy emocionado de estar en esta pelea. Esta es una pelea de la que la gente viene hablando desde hace tiempo. Estoy emocionado de mostrarles a los Charlos mis habilidades. Ahora Jermell sentirá mis habilidades”, dijo el Canelo Álvarez.

“Este tipo de peleas me motivan. Me gusta que me subestimen. Eso es lo que me emociona por esta pelea. Siempre creo que soy el número uno. Toda mi carrera. Porque necesitas creer en ti mismo. Todavía creo que soy el número uno. Pero creo que hay más de un luchador solo en la cima, hay unos pocos”, aseveró.

Casi a punto

Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez aseguró que “Canelo” está listo para la contienda

“Hay momentos en una carrera en los que tienes que cambiar cosas, como las ubicaciones de los campos de entrenamiento. Pasamos cinco o seis años en San Diego y obtuvimos excelentes resultados. La altitud ha sido excelente para nosotros aquí y también nos sentimos muy bien en Lake Tahoe”, finalizó.