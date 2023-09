Djokovic critica a la ITF

El serbio Novak Djokovic afirmó ayer en Valencia que no apoya las críticas a Gerard Piqué, que abandonó con su empresa Kosmos la organización de la Copa Davis, pese a tener un contrato de 25 años, porque dijo que la culpa no es suya, sino de la Federación Internacional de Tenis (ITF), y defendió la ausencia de Carlos Alcaraz en el equipo español.

“La ITF es la que permitió el cambio de formato y la que toma la decisión final. Él tuvo la oportunidad de invertir en la competición y lo hizo. Si hay que criticar a alguien es a la ITF. El formato se tenía que cambiar, lo que pasa es que hemos pasado de un extremo al otro. Hay que encontrar el equilibrio”, dijo.

“Los primeros años (del nuevo formato) jugando todos los países y todas las eliminatorias en Madrid, era un problema para el 99 por ciento de países no poder jugar en casa. Serbia lleva como cinco años sin jugar en casa y es una oportunidad perdida para nosotros de jugar ante nuestra gente”.

El número uno del mundo expresó también que “no tomo decisiones, pero imagino que mi voz tiene algo de importancia, y espero que en el futuro los jugadores sean consultados al respecto, porque es algo que no ha ocurrido antes. Mi opinión es que habría que sentarse a hablar para ver qué es lo mejor para todos, no para mí, sino para todos”.

El reciente monarca del Abierto de Estados Unidos, en tema personal, indicó que no se siente muy fresco después de jugar tantos partidos en Nueva York, donde ganó el pasado domingo, pero se mostró confiado y con ganas de que Serbia se lleve hoy los tres puntos frente a España en el cruce entre ambos en el grupo C. “No sé todavía si jugaré, porque esta es una competición de equipo y se trata de hacer la mejor alineación posible para ganar. No he tenido mucho tiempo para recuperarme, intentaré hacer todo lo que pueda”, dijo “Nole” ayer.

Djokovic dijo que la Davis es el torneo deportivo con más tradición de la historia porque representar a tu país es muy particular, y sobre la ausencia de última hora de Carlos Alcaraz en el equipo español, comentó que “hay que entender el que no haya acudido, yo tampoco ha jugado todos los partidos de la Copa Davis con Serbia”.

“España es una de las grandes naciones del tenis y el equipo en hombres y mujeres tiene mucho nivel. Estoy agradecido y contento de que la gente tenga interés en venir para ver tenis”.— EFE