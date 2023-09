Jets, entre dudas

Bienvenidos a la Semana 2. La jornada en la cual las preguntas se acumulan, y llegan pocas las respuestas.

Lo que no parece estar en discusión luego de apenas una semana de acción es que el panorama de los Jets es mucho más oscuro ahora que han perdido a Rodgers y que los Vaqueros ratificaron su posición como una de las defensivas más temibles tras la exhibición de la semana pasada ante los Gigantes.

La siguiente prueba de los Vaqueros (1-0) no será ante Aaron Rodgers, sino ante un Zach Wilson que retoma los controles de los Jets y busca su primer triunfo como titular desde la novena jornada de la campaña anterior, en apenas uno de tres partidos esta semana entre equipos con marca ganadora.

Nueva York promedia 16.4 puntos en los 23 inicios de Wilson y enfrente tienen a un equipo que no solo dejó a los Gigantes en blanco en el primer partido de la campaña, sino que de paso acumuló siete derribos, interceptó un pase, recuperó un balón suelto y concedió 171 yardas.

49’s EN LOS ÁNGELES

Brock Purdy, Nick Bosa y los 49’s lanzaron un mensaje fuerte y claro al resto de la liga con una actuación dominante en su visita a Pittsburgh para poner en marcha la temporada. Los Carneros, sin embargo, estaban muy ocupados protagonizando una de las mayores sorpresas de la semana como para poner atención a cualquier tipo de aviso.

Purdy lanzó dos pases de touchdown para alargar a seis cadena de partidos con al menos dos envíos anotadores para iniciar su trayectoria en la NFL y necesita uno más para igualar la marca de Billy Volek. Y es que la última selección del draft de 2022 no sabe perder. Eso bien podría aplicarse a todo el equipo de San Francisco cuando se trata de enfrentarse a los Carneros. Los 49’s han ganado los últimos ocho enfrentamientos de la serie y el común denominador en esas ocho victorias ha sido una defensiva dominante que ha concedido 20 puntos o menos en seis de esos encuentros.

De acuerdo a lo mostrado en Pittsburgh, las cosas no han cambiado en San Francisco. La defensiva interceptó dos pases, admitió apenas 41 yardas terrestres y no concedió un primer down hasta la sexta serie ofensiva de los Acereros. Matthew Stafford puso en marcha a una ofensiva de Los Ángeles que acumuló 334 yardas por la vía aérea y capitalizó sus tres viajes a la zona roja en la victoria en casa de los Halcones Marinos.

JEFES EN JACKSONVILLE

Si los Jaguares buscan vengar su derrota en la ronda divisional de los playoffs de la temporada pasada ante los eventuales campeones Jefes, difícilmente van a tener una mejor oportunidad.

La disponibilidad del estelar tight end de Kansas City Travis Kelce continúa en el aire, las inseguras manos de Kadarius Toney continúan en la alineación de los Jefes y Patrick Mahomes parece no contar con un receptor confiable.

Pero Jacksonville ya ha estado antes en esta posición. Apenas en enero pasado, estaba cabeza a cabeza con los Jefes, pero no pudo sacar provecho a la lesión de Mahomes en el tobillo y sucumbió 27-20. En aquella ocasión, los Jaguares no pudieron reponerse de dos pérdidas de balón. Estuvieron a punto de sufrir el mismo destino la semana pasada ante los Potros.— AP