El sorprendente líder visita a los Pumas

El Atlético San Luis, líder de la competencia, visita hoy Ciudad Universitaria para medirse a los Pumas de la UNAM en la continuación de la fecha 8 del Apertura 2023.

El cuadro potosino ha sorprendido en lo que va de la campaña, con 16 puntos se ubica en la cima del campeonato mexicano.

Los Pumas se sitúan en el lugar 11 de la tabla general con 9 unidades.

El cuadro de Antonio Mohamed tiene un balance muy positivo en casa ya que no conoce la derrota, tiene dos empates y un triunfo, este último ante los Tigres.

Cabe señalar que los universitarios vienen de perder 2-1 ante el Santos Laguna.

A salir del naufragio

Los Gallos Blancos de Querétaro recibirán hoy al Puebla en duelo de equipos necesitados de una victoria.

En la pasada, los queretanos fueron goleados sin miramientos 5-0 en visita a los Tigres. Por su parte, el Puebla ganó en la cancha ante los Xolos, pero perdió en la mesa por una alineación indebida de un auxiliar técnico, en un tema que parece seguirá en disputa ante el anuncio de la Franja de quejarse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

De momento, el registro es una derrota. En cuanto a la tabla, Querétaro tiene siete puntos, resultado de dos triunfos, un empate y tres derrotas. Ello le ubica en la posición 14, entre la última parte de la tabla general. Aún peor está Puebla, en la posición 17, con cuatro unidades, resultado de un empate, un triunfo y cinco derrotas.

Cierran la jornada 8

El Atlas del Guadalajara recibirá hoy a los Tigres, en un duelo en donde ambas escuadras buscarán los tres puntos para continuar en la lucha por la clasificación.

Este juego estará lleno de varias ausencias por parte de los dos equipos, los felinos no podrán contar con Ozziel Herrera, Sebastián Córdova y Guido Pizarro, este último, se rumora que ya está entrenando al parejo de sus compañeros, pero no está contemplado aún, pues es complicado que llegue al cien para esta fecha. Por su parte, los Zorros llegarán mermados, pues no podrán contar con la presencia de tres titulares, pues están en proceso de rehabilitación.—EL UNIVERSAL